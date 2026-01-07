LesDIY MOC-160650 Warhammer 40k „Macragge’s Honour“ Test/Review

Mit dem MOC-160650 „Macragge’s Honour“ bringt LesDIY ein Bauprojekt für echte Warhammer-40k-Fans, Modellbauer und Sci-Fi-Sammler. Das riesige Modell ist eine Klemmbaustein-Umsetzung der Gloriana-Klasse-Schlachtflotte, bekannt aus der Warhammer-40k-Tradition als Flagship der Ultramarines. In diesem Review schauen wir uns an, wie gut dieser amorphen Koloss in Steinform funktioniert, vom ersten Eindruck über den Aufbau bis hin zur fertigen Präsentation.

Über LesDiy:

Das Set wird über LesDiy vertrieben, eine Plattform, die sich in den letzten Jahren als fester Bestandteil der internationalen Klemmbaustein-Szene etabliert hat. LesDiy arbeitet mit verschiedenen Herstellern und Designern zusammen, um hochwertige MOC-Modelle einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Besonders im Fokus stehen dabei Sets jenseits des Mainstreams, die sich durch kreative Themen, beeindruckende Größen und technische Raffinesse auszeichnen. Das Unternehmen legt Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit MOC-Designern, was sich in vielen exklusiven Bausätzen widerspiegelt, vom historischen Schiff bis hin zu futuristischen Fahrzeugen. Mit seinem stetig wachsenden Portfolio, fairen Preisen und zuverlässigem Versand hat sich LesDiy mittlerweile zu einer beliebten Anlaufstelle für anspruchsvolle Baumeister entwickelt, die abseits der großen Marken auf Entdeckungstour gehen möchten.

Themenwelt Warhammer 40K Bezeichnung MOC-160650 Warhammer 40K Macragge’s Honour Art.-Nummer 3515882 Teileanzahl 4910 Alter 18+ Veröffentlichung November 2025 UVP ca. 310€ Minifiguren nein Sticker enthalten? nein Bedruckte Steine? nein Anleitung via PDF Bauzeit ca. 16-20 Stunden

Erste Eindrücke

1 von 2

Schon beim Auspacken lässt einen das Modell staunen: Macragge’s Honour ist kein kleines Projekt, sondern ein echtes Showcase-Modell, das auf dem Tisch oder Regal Präsenz hat. Mit über 4.900 Teilen gehört es zu den größeren MOCs im Bereich Sci-Fi-Spaceships und das lässt sich sehen. Die Vielzahl der Elemente verspricht eine sehr detaillierte Nachbildung des imposanten Kriegsschiff-Designs aus dem Warhammer-40k-Universum. Die Formensprache ist kantig, komplex und ganz im Stil der Imperialen Flotte, monumental. Schon vor dem Bau wird klar: Hier erwartet dich eher Modellbau als Spielzeug-Bauspaß.

Bauprozess

Der Aufbau dieses Sets ist kein Nachmittag-Projekt. Die nahezu 5.000 Teile werden in viele kleine Satelliten-Module unterteilt, die nach und nach zu einem gewaltigen Ganzen zusammenwachsen. Viele Bauteile sind individuell und detailreich, was den Bau abwechslungsreich macht, aber auch viel Aufmerksamkeit verlangt.

Positiv:

Die modular aufgebauten Komponenten helfen, das große Schiff in überschaubare Teilbereiche zu zerlegen.

Trotz vieler ähnlicher Grau- und Metallton-Steine verläuft das Zusammenstecken gut.

Die Klemmleistung der Steine ist grundsätzlich zuverlässig.

Knackpunkte:

Anleitung nur als PDF via QR-Code. Kein gedrucktes Heft, was bei einem großen Projekt den Bau unterbricht, wenn man keinen Tablet- oder PC-Zugang hat.

via QR-Code. Kein gedrucktes Heft, was bei einem großen Projekt den Bau unterbricht, wenn man keinen Tablet- oder PC-Zugang hat. Die Sortierung der Tüten ist nicht immer logisch, viele Bauteile müssen manuell vorab sortiert werden, was Zeit kostet.

Es hilft definitiv, etwas Sortierarbeit zu leisten, bevor du mit dem Bau startest, sonst verliert man schnell den Überblick.

Design & Detaillierung, eine Hommage an Warhammer 40k

Als Modellbauobjekt überzeugt Macragge’s Honour vor allem durch seine reiche Detailarbeit. Warhammer-40k-Schiffe sind bekannt für ihre gotisch-militaristische Bauform mit Türmchen, Türmen, kriegstechnischen Akzenten und ornamentierten Flächen und genau das setzt dieser MOC gekonnt um.

Die hohen, modularen Rumpfabschnitte, die markanten Waffenplattformen und die Gesamtproportion wirken auf einer Länge von über 80 cm imposant. Die massiven Strukturen vermitteln wirklich das Gefühl, ein gigantisches Kriegsschiff zu betrachten, das direkt aus dem Imperium stammt.

Die Detailtiefe macht sich besonders in den fein gestalteten Oberflächen und den teilweise komplex konstruierten Modulen bemerkbar. Es gibt keine „leeren Flächen“, jeder Quadratzentimeter ist mit Architekturdetails gefüllt.

Display-Faktor

Hat man Macragge’s Honour einmal fertig, hat man ein Modell, das in jeder Sammlung Aufmerksamkeit erregt. Mit seiner Länge von über 80 cm und seiner Höhe von rund 35 cm ist es nicht nur ein Raumschiff, sondern ein Display-Zentrum, das Regal, Vitrine oder Sideboard dominieren kann. Die imposante Silhouette, die Fahrt-inspirierte Dynamik (trotz Stand) und der massive Charakter machen das Modell zu einem perfekten Blickfang für Sammler von Warhammer-Fanartikeln, Sci-Fi-Modellen oder historischen MOC-Projekten im Universum großer Schlachtschiffe.

Fazit

Der LesDIY MOC-160650 Warhammer 40k „Macragge’s Honour“ ist ein beeindruckendes Modell für Fans großer Raumflottendesigns und Warhammer-40k-Kenner. Die Details, die Größe und die Präsenz sind herausragend und machen das Schiff zu einem echten Sammlerstück. Der Bau ist fordernd, abwechslungsreich und richtet sich eher an geduldige Erwachsene als an Gelegenheitsspäher. Ein paar kleinere Schwächen bei Anleitung und Teilekonsistenz tun dem Gesamterlebnis keinen gravierenden Abbruch. Wer den Platz und die Begeisterung für solch ein Sci-Fi-Monument hat, findet hier ein echtes Highlight für die Vitrine.