CaDa bringt ein neues 1:24 Alpine-Formel-1 Set

Für Fans von Formel 1-Modellen und Klemmbaustein-Sets gibt es im CaDa Store ein neues, offiziell lizenziertes Produkt: das CaDA 1:24 BWT Alpine Formula One Team A525 (C55024W).

CaDa bringt Farbe in die Formel 1

Bei dem Set handelt es sich um ein 300-teiliges Bausteinmodell im Maßstab 1:24, das auf dem Alpine A525 basiert, dem Rennwagen des BWT Alpine Formula One Teams. Mit einer Länge von etwa 22,5cm, einer Breite von 8,5cm und einer Höhe von knapp 5cm lässt sich das Fahrzeug als detailliertes Sammlerstück ebenso im Regal ausstellen wie als dynamisches Modell zusammenbauen. Das Set ist offiziell lizenziert und aktuell für rund 28€ gelistet und ab sofort vorbestellbar. Die Lieferung ist für den 27. Februar angekündigt.

Das Modell richtet sich sowohl an Motorsport-Enthusiasten als auch an Bausteinfans, die nach detailgetreuen, sammelwürdigen Fahrzeugnachbildungen suchen. Durch die kompakte Größe eignet es sich gut für Ausstellungen im Zimmer, Büro oder als Teil einer größeren Modellbausammlung.