Avowed feiert Geburtstag – jetzt auch für Playstation 5

Avowed von Obsidian Entertainment ist ab sofort für PlayStation 5 verfügbar und erhält zudem ein großes Jubiläums-Update für alle Plattformen.

Avowed mit großem Update

Das Fantasy-Rollenspiel findet in den geheimnisvollen Living Lands statt und lässt euch euren eigenen Weg durch eine lebendige, gefährliche Welt voller uralter Magie, politischer Intrigen und schwieriger Entscheidungen entdecken. Egal, ob ihr mit Waffen oder Zaubersprüchen kämpft. Jede Entscheidung, die ihr trefft, hat Gewicht und Konsequenzen.

Ein Jahr nach dem offiziellen Start von des Titels feiert Obsidian ein Jubiläum mit dem bisher größten Update. Es beinhaltet vor allem Verbesserungen, die auf dem Feedback der Spieler basieren. Das Jubiläums-Update bietet neue Möglichkeiten, den Charakter anzupassen, mit Builds zu experimentieren und in die Living Lands zurückzukehren, darunter:

Neue spielbare Rassen , die die Charaktererstellung um drei neue Rassen erweitern und die Möglichkeit bieten, das Aussehen des Charakters jederzeit im Party Camp zu ändern.

, die die Charaktererstellung um drei neue Rassen erweitern und die Möglichkeit bieten, das Aussehen des Charakters jederzeit im Party Camp zu ändern. New Game+ , mit dem ihr euren Charakter mit neuen benutzerdefinierten Spielmodifikationsoptionen weiterführen könnt.

, mit dem ihr euren Charakter mit neuen benutzerdefinierten Spielmodifikationsoptionen weiterführen könnt. Brandneuer Waffentyp Langstab, Fotomodus, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und mehr.

Für jeden zugänglich

Sowohl für neue als auch alte Spieler gibt es in diesem Update jede Menge zu entdecken. Avowed ist erhältlich für Xbox Series X und Series S, Windows PC, ROG Xbox Ally Handhelds, Cloudgaming, auf Battle-Net, Steam und jetzt auch für PlayStation 5. Es unterstützt Xbox Play Anywhere und ist Teil des Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

> Unser Testbeitrag zum Spiel.

Trailer zum Avowed.