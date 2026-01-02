Trails beyond the Horizon startet mit zwei Demos in die heiße Phase vor Release

Bis zum Release von Trails beyond the Horizon dauert es nur noch wenige Wochen, doch Interessierte können bereits jetzt selbst Hand anlegen. Zum kommenden Rollenspiel stehen aktuell zwei unterschiedliche spielbare Demos zur Verfügung, die einen umfassenden Ersteindruck ermöglichen.

Trails beyond the Horizon wird das Avengers Endgame der Legend of Heroes

Wichtig dabei ist, dass es sich um zwei eigenständige Downloads handelt. Die Story Demo mit rund 5,4 GB Inhalt lässt Spieler den Einstieg und den Prolog des Abenteuers erleben. Ein klarer Pluspunkt ist die Möglichkeit, den Fortschritt direkt in die Vollversion zu übernehmen, wenn das Spiel am 15. Januar erscheint. Ergänzt wird das Angebot durch eine deutlich umfangreichere Battle Demo, die etwa 16 GB groß ist. In dieser Version steuert ihr eine stärker ausgerüstete Gruppe aus einem späteren Abschnitt des Spiels. Der Fokus liegt hier klar auf dem neuen Kampfsystem, das schnelle Action mit klassischen rundenbasierten Mechaniken verbindet und strategische Tiefe bieten soll.

Zu beachten ist, dass die Battle Demo ausschließlich auf PlayStation Plattformen verfügbar ist. Spieler auf Sony Konsolen erhalten damit einen exklusiven Vorgeschmack auf die überarbeiteten Kämpfe. Mit diesem ungewöhnlichen Demo Ansatz gibt Trails beyond the Horizon sowohl Story Fans als auch Kampfsystem Enthusiasten die Möglichkeit, gezielt in unterschiedliche Aspekte des Spiels hineinzuschnuppern.