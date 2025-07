Trails beyond the Horizon bringt sein Endgame Mitte Januar 2026

Mit The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon steht das nächste große Kapitel der gefeierten JRPG-Reihe von Nihon Falcom in den Startlöchern. Wie Publisher NIS America nun bekannt gegeben hat, erscheint das Spiel am 15. Januar 2026 im Westen für PlayStation 5, Switch 2, PlayStation 4, Switch und PC via Steam, Epic Games Store und GOG. Nach dem ersten Release in Japan im September 2024 und dem späteren PC-Launch in Asien Anfang 2025, folgt nun endlich die weltweite Veröffentlichung – inklusive englischer Lokalisierung.

Der Weg führt weiter: Der Kontinent steht am Scheideweg

Die Geschichte setzt erneut bei Van Arkride und seinem Team von Arkride Solutions an. Doch diesmal stehen nicht nur einzelne Schicksale auf dem Spiel, sondern das Gleichgewicht des gesamten Kontinents Zemuria. Während die Menschheit sich auf ihre erste Reise ins All vorbereitet, wird Van unerwartet in ein hochmodernes Trainingsprogramm der Marduk-Initiative verwickelt. An seiner Seite kämpfen bekannte Gesichter wie der Aschgraue Ritter Rean Schwarzer und Vater Kevin Graham. Was als Übung beginnt, entwickelt sich schnell zu einer dramatischen Enthüllung rund um die Geheimnisse von Zemuria und stellt die Charaktere vor schwerwiegende Entscheidungen, die weit über alles hinausgehen, was die Serie bisher geboten hat.

Neue Gameplay-Mechaniken und strategische Tiefe

Mit Trails beyond the Horizon führt Falcom neue Mechaniken wie Shard Commands, Awakening und das zeitstoppende Z.O.C.-System ein, das sowohl die Feld- als auch die Kommandokämpfe deutlich dynamischer und taktischer gestaltet. Besonders RPG-Fans dürfen sich auf tiefgreifende Anpassungsmöglichkeiten freuen, um ihre Teams individuell zu gestalten. Im sogenannten Grim Garten, einem neuen Dungeon-Modus, können Spieler ihre eigenen Traumteams aus Verbündeten aus ganz Calvard und darüber hinaus zusammenstellen, um sich der Bedrohung durch Ouroboros entgegenzustellen.

Limited Edition für Sammler

Parallel zum regulären Release erscheint auch eine umfangreiche Limited Edition. Neben dem Spiel enthält diese in der Deluxe-Version ein Artbook, einen originalen Mini-Soundtrack, ein SteelBook sowie eine exklusive „Grim Timekeeper“-Acryluhr. Alles verpackt in einer hochwertigen Sammlerbox. Für Fans der Reihe sicherlich ein Highlight. Ein neuer Trailer mit dem Titel „Unprecedented Mission“ wurde ebenfalls veröffentlicht und bietet einen ersten Einblick in die düstere Stimmung und dramatischen Ereignisse, die das Spiel bereithält.