The Division 3: Ubisoft verspricht gewaltigen Impact für den neuen Serienteil

Julian Gerighty, Executive Producer der The Division Reihe, hat bestätigt, dass The Division 3 weiterhin aktiv in Entwicklung ist und laut seiner Einschätzung einen ähnlich großen Einfluss haben soll wie der erste Teil der Serie. Gerighty sprach im Rahmen des New Game Plus Showcase über den aktuellen Stand des Projekts. Konkrete Details durfte er zwar nicht nennen, machte aber deutlich, dass intern mit Hochdruck an dem Spiel gearbeitet wird. Seinen Aussagen zufolge soll The Division 3 das Potenzial haben, ein echtes Schwergewicht zu werden.

The Division geht ein paar neue Wege

Laut Gerighty sei die Entwicklung von The Division 3 kein Geheimnis mehr, da das Spiel bereits offiziell angekündigt wurde. Innerhalb von Massive Entertainment arbeite das Team an etwas, das in seiner Wirkung mit dem Launch von The Division 1 vergleichbar sein soll. Er bezeichnete das Projekt sogar als ein Monster, das sich derzeit formt. Einen Release Termin gibt es weiterhin nicht. Auch ein grobes Veröffentlichungsjahr wurde bislang nicht genannt. Ein Start im Jahr 2026 gilt jedoch als unwahrscheinlich, da Ubisoft den Fokus zunächst auf The Division 2 legt. Für den zweiten Teil ist mit The Division 2 Survivors ein umfangreiches Update geplant, das ebenfalls 2026 erscheinen soll. Allerdings ebenfalls ohne festes Datum.

Bis Ubisoft weitere Informationen preisgibt, bleibt Fans nur, die Aussagen der Entwickler aufmerksam zu verfolgen. Die Erwartungen an The Division 3 sind hoch, insbesondere wenn das Spiel tatsächlich an die Strahlkraft des ersten Serienteils anknüpfen kann.