New Game Plus Showcase startet am 8. Januar 2026 mit 45 Spielen

Das Jahr 2026 ist kaum eine Woche alt und schon steht das nächste Spiele Event an. Am 8. Januar 2026 findet erstmals das New Game Plus Showcase statt. Die neue Präsentation wird von Streamern und Content Creators organisiert und verspricht Einblicke in insgesamt 45 verschiedene Spiele.

New Game Plus startet das Jahr fulminant

Welche Titel konkret gezeigt werden, ist bislang nicht bekannt. Das Event gilt jedoch als plattformübergreifend, weshalb es auch für PS5 Spieler interessant sein dürfte. Einen ersten Hinweis auf mögliche Inhalte liefert die Beteiligung von Don’t Nod, die das Showcase auf Social Media geteilt haben. Ob dabei neue Informationen zu Aphelion oder sogar ein komplett neues Projekt gezeigt werden, bleibt offen. Das New Game Plus Showcase wird live auf YouTube und Twitch übertragen.

Für Zuschauer in Deutschland beginnt das Showcase um 22:00 Uhr am Donnerstag, den 8. Januar 2026.

Wer neugierig auf neue Spiele abseits der großen Publisher ist, sollte sich diesen Termin vormerken. Das Showcase könnte direkt zum Jahresbeginn für die ersten spannenden Überraschungen sorgen.