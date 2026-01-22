Star Squadrons TCG: Streamer Weekend Unna mit Turnier

Star Squadrons geht dieses Wochenende live auf die Tische: Am Freitag, 23. Januar 2026 und Samstag, 24. Januar 2026 steigt im Sudhaus Unna (NRW) das „Streamer Weekend Unna“ – inklusive Creator-Day, Community-Tag, Turnierformat und Livestream.

Wer Lust auf ein frisches Sci-Fi-Trading-Card-Game hat (physisch und digital gedacht), bekommt hier gleich die volle Dosis: neue Matches, Community-Runden, Panels und ein kompaktes Turnierfinale, das live übertragen werden soll.

Was ist Star Squadrons?

Star Squadrons ist ein Sci-Fi Trading Card Game, das physische Turniere und eine digitale Steam-Version in einem gemeinsamen Ökosystem verbinden will. Im Fokus stehen dabei ein besonders schneller Spielfluss ohne Mana-System, ein verdecktes Ausspielen als Mindgame-Layer und taktische Kontrolle über mehrere Locations/Zonen mit dynamischen Siegbedingungen.

Parallel zur physischen Turnier-Erfahrung entsteht die Steam-Version als bewusst reduzierte Intro-/Tutorial-Fassung, um neuen Spielern einen sauberen Einstieg zu ermöglichen. Das kompetitive TCG wird währenddessen bereits auf Events mit vollwertigen Prototyp-Decks gespielt.

Darum könnte das Spiel für TCG-Fans spannend werden

Star Squadrons setzt stark auf Community-Dynamik – unter anderem mit limitierten Promo-Sammelkarten (z. B. Early Release Cards / Loyalty Cards), die über Livestreams, Events und Community-Aktionen verteilt werden. Einlösen läuft über einen zentralen Redeem-Hub (Code-Prinzip).

Streamer Weekend Unna: Datum, Ort, Einlass

Wann: Freitag, 23.01.2026 ONLY VIP und Creator & Samstag, 24.01.2026

Wo: Sudhaus Unna, Massener Str. 33, 59423 Unna

Einlass (Samstag): ab 14:00 Uhr

Offizieller Start: ca. 15:30–16:00 Uhr

Offizielles Ende: 22:00 Uhr (danach: open end / Aftershow)

Samstag ist Community Day: Turnier + freie Runden + Programmpunkte

Der Samstag läuft als „Bar Squadrons“ Community-Tag – mit Turnier, freien Spielrunden und Programmpunkten/Panel. Das Turnierformat ist bewusst kompakt:

• Check-in/Anmeldung: bis 15:00 Uhr

• Format: 3 Vorrunden → Top 4 Finals (inkl. kleines Finale um Platz 3/4)

• Best of One (alle Matches)

• Turnier-Ende: ca. 22:00 Uhr (mit Liveübertragung)

Confirmed Creators (Stand: Januar 2026)

Mit dabei sind u. a.: KnebelTV, BGKatja, Fhexy, Tiicrown, Game2Gether, Star Citizen Proof, Downtime Quality Podcast (Peter), Julian (Was mit Pappe), TVTuan, Bianca (Keepseven), Shiny Soap Bubbles, Cortha und Sudo.

Livestream: Hier könnt ihr zuschauen

Der Livestream läuft an beiden Tagen ab ca. 15:00 Uhr (CET) auf Twitch:

twitch.tv/cosmiccards

Tickets & offizielle Eventseite

Details zu Tickettypen (z. B. Tournament Pass / Standard Visitor) und Ablauf findet ihr auf der offiziellen Eventseite:

squadrons-game.com – Streamer Weekend Unna

Star Squadrons digital: Steam-Seite

Wer das Projekt auch digital verfolgen will (Wishlist etc.), findet die Steam-Seite hier:

Star Squadrons auf Steam

Game2Gether hat Star Squadrons bereits vorgestellt

Wenn ihr euch vorab noch einen Überblick zur Lizenz und zum Projekt holen wollt: Game2Gether hat bereits im Juli 2025 über Star Squadrons berichtet. Hier geht’s zum Artikel:

Star Squadrons – eine neue Trading Card Game Lizenz

Kurzfazit

Unna wird am Wochenende zur Star-Squadrons-Zone: Creator-Day am Freitag, Community-Action am Samstag – plus Turnierformat und Livestream. Wer TCGs mag (oder einfach neugierig auf ein neues Sci-Fi-Kartenspiel-Konzept ohne Mana-System ist), bekommt hier eine ziemlich gute Gelegenheit zum Reinschnuppern.