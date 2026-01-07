Romeo is a Dead Man: Das könnte Suda51s verrücktestes Game werden

Grasshopper Manufacture hat einen neuen Trailer zu Romeo is a Dead Man veröffentlicht und liefert damit einen tieferen Einblick in Story, Welt und Stil des kommenden Actiontitels. Wie man es von Spielen unter der kreativen Leitung von Suda Goichi erwartet, fällt das Gezeigte herrlich überdreht aus.

Romeo is a Dead Man wirft wirklich alles zusammen

RiaDM wirft Shakespeare Motive, Science Fiction, Gore, Zombies und kompromisslose Action in einen einzigen kreativen Mixer. Im Mittelpunkt steht Romeo, der eine bewusstlose Frau auf der Straße findet. Ihr Name ist wenig überraschend Juliet. Kurz darauf stirbt Romeo, kehrt jedoch auf bizarre Weise ins Leben zurück. Mit einem offenbar mechanischen Kopf und bewaffnet mit einem Schwert stellt er sich Horden untoter Kreaturen, die seine Welt heimsuchen. Der Trailer deutet eine völlig entfesselte Spielwelt an, in der Logik zweitrangig ist und Stil, Gewalt und absurde Ideen klar im Vordergrund stehen. Genau dieser Mix hat Grasshopper Manufacture bereits in der Vergangenheit ausgezeichnet. Es ist das erste neue Spiel des Studios seit No More Heroes III aus dem Jahr 2021. Auch dieser Titel war bekannt für seinen schrillen Humor, seine pulpige Inszenierung und seinen unverkennbaren Tonfall.

Der Release von Romeo is a Dead Man erfolgt am 11. Februar für Konsolen und PC. Der neue Trailer macht bereits jetzt deutlich, dass Fans ungewöhnlicher Actionspiele hier voll auf ihre Kosten kommen dürften.