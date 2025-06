Abgedrehter als Romeo is a Dead Man wird es so schnell nicht

Mit einem blutigen Knall meldet sich Grasshopper Manufacture (bekannt für No More Heroes und Killer7) zurück: Im Rahmen der aktuellen State of Play wurde das neue Actionspiel Romeo is a Dead Man für die PlayStation 5 angekündigt – und das mit einem schrägen Trailer voller Stil, Blut und Zeitparadoxen. Der Release ist für 2026 geplant.

FBI-Agent wider Willen

Im Mittelpunkt steht Romeo Stargazer, ein Mann, der eigentlich sterben sollte – doch in letzter Sekunde wurde er durch ein Zeitparadoxon gerettet, ausgelöst durch die Experimente eines verrückten Wissenschaftlers. Das Problem: Dabei wurde das gesamte Raum-Zeit-Kontinuum erschüttert.

Nun ist Romeo ein Space-Time Special Agent der FBI, trägt die „Dead Gear“-Maske und jagt Zeitverbrecher durch alternative Realitäten. Der Twist: Er befindet sich in einem Zustand zwischen Leben und Tod – und kämpft nicht nur gegen feindliche Mutanten, sondern auch gegen das Chaos seiner eigenen Existenz.

Blut, Schwerter und Zeitrisse: Das Gameplay

Wie man es von Grasshopper Manufacture kennt, steht der Stil im Vordergrund – und hier wird ordentlich aufgedreht:

Wechsel zwischen Schusswaffen und Schwertern

Blutige Finisher und der Special Move „Bloody Summer“, der mit dem Blut der Gegner gespeist wird

Dimensionen übergreifende Leveldesigns, bei denen man zwischen Realität, Subraum und Zeitblasen springt

Abgedrehte Bosskämpfe und clevere Twists, die Grasshopper-Fans lieben werden

Der Entwickler verspricht, dass dies das blutigste Actionspiel ist, das das Studio je entwickelt hat – und das will was heißen. Doch neben der stilisierten Gewalt wird auch eine persönliche Geschichte erzählt: Romeo ist auf der Suche nach seiner vermissten Freundin Juliet, was der ohnehin schon verrückten Prämisse eine unerwartet emotionale Note verleiht. Ob sich die Wege der beiden wieder kreuzen – und was es mit den „Tränen der Zeit“ auf sich hat – bleibt abzuwarten.