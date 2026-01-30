Return to Silent Hill: Noch nicht im Kino und schon bald fürs Heimkino

Mit Return to Silent Hill kehrt Regisseur Christophe Gans fast 20 Jahre nach Silent Hill: Willkommen in der Hölle erneut in die düstere Welt der bekannten Videospielreihe zurück. Der neue Horrorfilm feiert seinen Kinostart am 5. Februar 2026 in Deutschland und wird hierzulande von Leonine Studios verliehen.

Ein schauriger Release für den Sommer, Return to Silent Hill

Nun stehen auch die ersten handfesten Informationen zur Heimkino-Veröffentlichung fest. Laut aktuellen Händlerangaben erscheint Return to Silent Hill am 19. Juni 2026 auf Blu-ray Disc. Geplant ist zunächst eine Standard-Blu-ray im Keep Case mit einer Bildkodierung in 1080p (AVC). Eine 4K-UHD-Version oder spezielle Sondereditionen sind für den deutschen Markt bislang nicht angekündigt. Interessant ist der internationale Vergleich: In den USA wird der Film von Cinedigm auch auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Zusätzlich soll dort exklusiv bei Amazon ein limitiertes Steelbook inklusive Lenticularkarte erscheinen. Ob ähnliche Editionen später auch nach Europa kommen, ist aktuell offen.

Inhaltlich orientiert sich der Film stark an Silent Hill 2. Im Zentrum steht James Sunderland, gespielt von Jeremy Irvine, der nach dem mysteriösen Verschwinden seiner Frau Mary einen Brief erhält, der ihn in die verlassene Stadt Silent Hill führt. Dort trifft er auf weitere gequälte Seelen und wird zunehmend mit seinen eigenen Ängsten, Schuldgefühlen und albtraumhaften Manifestationen konfrontiert. Eine besondere Rolle spielt dabei Maria, ebenfalls verkörpert von Hannah Emily Anderson, die Mary zum Verwechseln ähnlich sieht. Inzwischen sind auch erste technische Details zur Blu-ray bestätigt. Die Disc bietet deutschen und englischen Ton in DTS-HD Master Audio 5.1, eine Hörfilmfassung sowie deutsche Untertitel, auch für Hörgeschädigte. Angaben zum Bonusmaterial stehen noch aus, mindestens Trailer gelten jedoch als sicher.

Für Fans der Spielereihe und des psychologischen Horrors dürfte Return to Silent Hill damit sowohl im Kino als auch im Heimkino eines der spannendsten Genre-Highlights des Jahres 2026 werden.