Persona 6: Erste Hinweise verdichten sich

Im Jahr 2026 feiert die Persona Reihe ihr 30 jähriges Jubiläum und die Zeichen stehen offenbar nicht nur auf Rückblick, sondern auch auf Zukunft. Auf der offiziellen Persona 30th Anniversary Website von Atlus wird mehrfach von einem nächsten Kapitel der traditionsreichen Rollenspielserie gesprochen, was neue Spekulationen rund um Persona 6 anheizt.

Kommt endlich die Ankündigung von Persona 6?

Laut der Jubiläumsseite sind im Laufe des Jahres spezielle Events, Jubiläums Merchandise und weitere Aktionen geplant. Besonders interessant ist jedoch ein Textausschnitt, der beim Aufruf der Website über Google angezeigt wird. Darin heißt es, dass 2026 nicht nur das 30 jährige Bestehen der Serie markiert, sondern gleichzeitig der Weg für das nächste Kapitel von Persona geebnet wird. Dieser Wortlaut wurde bereits von Fans in den sozialen Medien aufgegriffen und intensiv diskutiert. Seit dem ursprünglichen Release von Persona 5 sind mittlerweile fast neun Jahre vergangen. Die erweiterte Version Persona 5 Royal folgte im März 2020. Ein neuer Hauptteil der Reihe wäre also längst überfällig und Atlus hat bereits mehrfach bestätigt, dass Persona 6 in Arbeit ist. Eine offizielle Enthüllung steht bislang jedoch aus.

Bevor es so weit ist, dürfen sich Fans zunächst auf Persona 4 Revival freuen. Das Remake des ursprünglich 2008 erschienenen Persona 4 steht ebenfalls auf dem Plan. Und dürfte im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten eine wichtige Rolle spielen. Ob Atlus das 30 jährige Jubiläum tatsächlich für eine große Persona 6 Präsentation nutzt, bleibt abzuwarten. Die Hinweise auf das nächste Kapitel deuten jedoch darauf hin, dass eine offizielle Ankündigung näher sein könnte, als viele erwarten.