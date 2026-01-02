Persona feiert 30 Jahre: Atlus startet offizielle Jubiläumswebsite

Atlus hat eine offizielle Website zum 30. Jubiläum der Persona Reihe online gestellt und läutet damit die Feierlichkeiten rund um eines der bekanntesten JRPG Franchises ein. Aktuell schmückt die Seite eindrucksvolle neue Artworks von Shigenori Soejima, dem langjährigen Charakterdesigner der Serie. Zu sehen sind die Protagonisten aller bisherigen Persona Spiele in seinem unverkennbaren Stil.

Eine neue Chance nach dem enttäuschenden letzten Jubiläum

Besonders spannend ist der Hinweis auf ein kommendes Update. Laut Website erscheint das nächste Update bereits am 8. Januar, also in Kürze. Atlus plant offenbar, im Laufe des Jahres 2026 an festgelegten Terminen neue Informationen rund um Persona zu veröffentlichen. Fans sollten die Seite daher definitiv im Blick behalten. Allerdings ist etwas Zurückhaltung angebracht. Ähnliche Jubiläumsaktionen japanischer Publisher haben in der Vergangenheit häufig vor allem neue Merchandise Artikel, Aktionen oder Rabattkampagnen hervorgebracht. Große Spielankündigungen in regelmäßigen Abständen sind eher die Ausnahme als die Regel.

Nichtsdestotrotz gibt es berechtigte Hoffnungen auf interessante Neuigkeiten. Persona 4 Revival dürfte im Rahmen des Jubiläums mit Sicherheit noch einmal in den Fokus rücken. Ebenso wäre ein Konsolen Release Zeitraum für das Mobile Spin off Persona 5 The Phantom X denkbar.

Was Atlus darüber hinaus geplant hat, bleibt abzuwarten. Das 30 jährige Jubiläum bietet jedoch reichlich Gelegenheit, die Geschichte der Persona Reihe gebührend zu feiern.