Life Is Strange: Reunion offiziell angekündigt

Fans der beliebten Adventure Reihe Life Is Strange bekommen endlich neue Infos zum kommenden Titel Life Is Strange: Reunion. Das Projekt wurde in den letzten Wochen bereits mehrfach durch Rating-Leaks und Spekulationen thematisiert, inzwischen liegen konkrete Details zur Story und dem Charakter-Comeback vor.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Life is Strange: Reunion führt ikonisches Duo zurück

Das Spiel fokussiert erneut die beiden Figuren Max Caulfield und Chloe Price – eine der bekanntesten Beziehungen im Gaming-Universum. Laut aktuellen Berichten kehrt Chloe im neuen Setting der Caledon University zurück, wo ein drohender Brand das Campusleben zerstören könnte. Max, inzwischen als Fotografie-Lehrende tätig, muss ihre Zeitmanipulationsfähigkeiten einsetzen, um das Rätsel hinter der Katastrophe zu lösen und Chloe zu helfen. Die Verbindung zwischen Max und Chloe wird dabei nicht nur wieder aufgegriffen, sondern soll laut Entwickler auch im Zentrum der emotionalen Gestaltung der Geschichte stehen. Verschiedene Entscheidungen können beeinflussen, wie sich ihre Beziehung innerhalb der narrative entwickelt.

Mehr als ein simples Wiedersehen

Während frühere Spiele der Reihe Episodenstruktur hatten, erscheint Reunion als vollständiges Erlebnis ohne Unterteilung. Die Handlung greift die Ereignisse des Vorgängers Life Is Strange: Double Exposure auf und nutzt diese, um Chloe nachvollziehbar zurückzubringen, inklusive traumatischer Erinnerungen und der Auseinandersetzung mit parallelen Realitäten.

Release und Plattformen

Life Is Strange: Reunion soll am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Der Titel wird nicht nur nostalgische Elemente aufnehmen, sondern auch klassische Gameplay-Mechaniken wie Zeitmanipulation und dialogbasierte Entscheidungen weiterentwickeln