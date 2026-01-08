Life Is Strange Reunion: Max und Chloe feiern offenbar ihr Comeback

Ein bislang nicht angekündigter neuer Teil der beliebten Adventure Reihe Life Is Strange ist offenbar durchgesickert. Laut einem Eintrag der europäischen Altersfreigabestelle PEGI befindet sich ein neues Spiel mit dem Untertitel Reunion in Arbeit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Life is Strange drückt nochmal auf die Nostalgie

Besonders spannend für langjährige Fans ist die Rückkehr zweier ikonischer Figuren. Max Caulfield soll erneut im Mittelpunkt stehen und dabei auf Chloe Price treffen, ihre enge Freundin und mögliche Liebespartnerin aus dem Originalspiel. Die Beschreibung auf der PEGI Seite liefert bereits erste Details zur Handlung. Chloe Price ist Max’ Partnerin durch Zeit und Raum gewesen und ihr Verlust stellt Max’ größtes Bedauern dar. Nun taucht Chloe an der Caledon University auf. Geplagt von Albträumen und unmöglichen Erinnerungen bittet sie Max um Hilfe. Gleichzeitig steckt Max selbst in einer Krise, denn in nur drei Tagen droht ein tödlicher Brand den gesamten Campus zu zerstören.

Die Altersfreigabe deutet zudem auf ernste Themen hin. Erwähnt werden unter anderem ein Vorfall mit manipulierten Getränken, ein Charakter, der angeschossen wird, sowie Bezüge zu Drogen, Gewalt und derbe Sprache. Damit scheint Reunion erneut auf eine emotional schwere und erwachsene Geschichte zu setzen. Entwickelt wird das Spiel offenbar von Deck Nine, die zuletzt Life Is Strange: Double Exposure veröffentlicht haben. Der Titel erhielt gemischte Reaktionen, was die Rückkehr von Chloe Price für viele Fans als logischen nächsten Schritt erscheinen lässt.

Sollte die Geschichte erneut an der Caledon University spielen, könnte dies auch erklären, warum der neue Teil vergleichsweise schnell erscheint. Bereits vorhandene Umgebungen und Assets aus Double Exposure ließen sich problemlos wiederverwenden. Offiziell bestätigt wurde Life Is Strange Reunion bislang nicht. Sollte sich der Leak jedoch bewahrheiten, dürfen sich Fans auf ein emotionales Wiedersehen mit zwei der prägendsten Figuren der Seriengeschichte freuen.