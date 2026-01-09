League of Legends Season 2026: Start der neuen Esports-Saison

Die League of Legends Season 2026 ist offiziell gestartet und verspricht eines der spannendsten Jahre in der Geschichte des LoL-Esports zu werden. Nach einer außergewöhnlichen Saison 2025 mit großen Format-Änderungen und dem historischen dritten Weltmeistertitel in Folge für T1 richtet sich der Blick nun nach vorn. Neue Turniere, frische Spielmechaniken und globale Events sorgen dafür, dass Fans weltweit voller Vorfreude sind.

League of Legends Season 2026 Starttermine

Der Beginn der Season erfolgt gestaffelt nach Regionen. Bereits im Januar startet der Wettkampfbetrieb:

LCK & LPL: 14. Januar

LCP: 16. Januar

LEC & CBLOL: 17. Januar

LCS: 24. Januar

Damit ist für nahezu jeden LoL-Fan bereits früh im Jahr hochklassiger Esports geboten.

First Stand Turnier: Internationaler Auftakt in Brasilien

Ein großes Highlight der League of Legends Season 2026 ist die Rückkehr des internationalen First Stand Turniers (FST). Vom 16. bis 22. März treffen in der Riot Games Arena in São Paulo, Brasilien, acht Top-Teams aus allen Weltregionen aufeinander.

Alle Matches werden als Best-of-5 gespielt und nutzen den beliebten Fearless Draft, der für mehr strategische Tiefe und Abwechslung sorgt. Besonders wichtig: Die Platzierung beim FST hat direkten Einfluss auf das MSI 2026, inklusive möglicher Vorteile für die erfolgreichste Region.

MSI 2026 in Daejeon, Südkorea

Nach dem First Stand geht es mit dem Mid-Season Invitational 2026 weiter. Austragungsort ist erstmals Daejeon, eine moderne Hightech-Stadt in Südkorea. Das MSI gilt traditionell als erster großer Leistungstest der Saison und liefert entscheidende Hinweise auf die Stärke der internationalen Top-Teams.

Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika

Die LoL Worlds 2026 kehren nach Nordamerika zurück. Die frühen Turnierphasen bis einschließlich Halbfinale finden in Allen, Texas, statt. Das große WM-Finale wird schließlich in New York ausgetragen, eine perfekte Bühne für den wichtigsten Moment der League of Legends Season 2026.

League of Legends Season 2026 „First Selection“

Mit der neuen Mechanik „First Selection“ bringt Riot Games mehr strategische Freiheit in den kompetitiven Draft. Teams mit Wahlrecht entscheiden künftig, ob sie:

die Seite (Blau/Rot) wählen oder

den ersten Champion-Pick erhalten

Diese Änderung reduziert systembedingte Vorteile und stärkt taktische Entscheidungen auf höchstem Niveau.

Hall of Legends & neue Finanzstruktur

Ebenfalls zur Season 2026 kehrt die Hall of Legends zurück, in der erneut ein legendärer Spieler geehrt wird. Zusätzlich modernisiert Riot Games die finanzielle Struktur des Esports durch einen globalen Revenue Pool, der langfristig für mehr Nachhaltigkeit sorgen soll.

Fazit: Ein Meilenstein für LoL Esports

Die LoL Season 2026 steht für Innovation, Internationalität und Wettbewerb auf höchstem Niveau. Mit neuen Turnieren, spannenden Austragungsorten und spielerischen Neuerungen erwartet Fans ein unvergessliches Esports-Jahr. Willkommen in einer neuen Ära von League of Legends!

