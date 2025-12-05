FIFAe World Cup 2025: eFootball mit Rekordteilnehmerzahl

Der FIFAe World Cup 2025 steht in den Startlöchern und verspricht eine der spannendsten eSports-Wochen des Jahres zu werden. Konami und die FIFA tragen das offizielle Turnier ab dem 10. Dezember in Riad, Saudi-Arabien, vor einem Live-Publikum und mit weltweiter Übertragung aus. Es ist erst die zweite Ausgabe dieses neuen eFootball-Highlights, und schon jetzt bricht das Event Rekorde. Insgesamt 90 Länder und Regionen nahmen am Vorentscheid teil, mit beeindruckenden 16,51 Millionen Teilnehmern, so vielen wie nie zuvor.

12 Top-Nationen kämpfen beim FIFAe World Cup 2025 um den Titel

Beim FIFAe World Cup 2025 haben sich in mehreren regionalen Qualifikationen zwölf Nationen durchgesetzt. Sie treten in zwei Kategorien an: Konsole und Mobile.

Konsolen-Disziplin: 2v2-Format innerhalb von Dreierteams

Mobile-Disziplin: klassisches 1v1-Format

In beiden Bereichen müssen sich die Spieler zunächst durch eine Gruppenphase und anschließend durch eine K.o.-Phase kämpfen, bevor im großen Finale die Weltmeister gekrönt werden.

Neue eFootball-Kampagne zum Turnierstart

Zur Feier des Turnierbeginns startet Konami eine spezielle eFootball-Kampagne. Fans erhalten während des Aktionszeitraums vom 4. bis 18. Dezember tägliche kostenlose Items sowie Zugang zu einer neuen Squad Challenge, bei der weitere Belohnungen warten. Der Login allein bringt bereits exklusive Spielerartikel.

Wichtige Gameplay-Updates passend zum FIFAe World Cup 2025

Parallel zur Kampagne hat Konami ein großes Update für eFootball veröffentlicht. Ziel ist es, Spielbalance, Fairness und taktische Tiefe weiter auszubauen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Verbesserte Analysefunktionen im FIFAe World Cup 2025 Umfeld

Eine neue Funktion liefert Echtzeit-Ratschläge, bei denen virtuelle Trainer und Spieler Live-Feedback geben, um sofortige taktische Anpassungen zu ermöglichen. Zudem fasst die Spielstil-Analyse die letzten zehn PvP-Matches eines Users zusammen. Vergleichsdiagramme helfen dabei, den eigenen Stil besser einzuordnen.

Neue Kombinationen und legendäre Spieler

Mit dem Update wurde auch Ronald Koeman als kombinierbarer In-Game-Coach integriert. Seine „Zuspiel ins Zentrum A“-Kombinationsfunktion verbessert die Effektivität von Flanken und direkten Abschlüssen. Gleichzeitig stehen exklusive Spieler-Items wie Epic: David Beckham und Epic: Jan Koller vom 4. bis 11. Dezember zur Verfügung.

Weitere technische Verbesserungen für ein besseres Spielerlebnis

KI-gestützte automatische Steuerung, wenn der User nicht aktiv spielt

Geschwindigkeits- und Beschleunigungsanpassungen für Verteidiger

Optimierung der Ausdauermechanik in späteren Matchphasen

Verbesserte defensive Wahrnehmung, damit starke Verteidiger besser mithalten können

Zuschauer können bis zu 2.500 eFootball-Punkte sammeln

Fans können die Matches über die eFootball-Viewing-Page oder YouTube verfolgen und dabei Belohnungen freischalten. Insgesamt warten bis zu 2.500 eFootball-Punkte, verteilt auf die Vorrundentage sowie das Finale der Konsolen- und Mobile-Kategorie.

Weitere Artikel rund um das Thema E-Sport bekommt ihr hier: