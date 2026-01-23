Forza Horizon 6: Japan wird die größte Spielwelt der Serie

Playground Games hat erstmals umfangreiche Informationen zu Forza Horizon 6 veröffentlicht. Der Open World Racer erscheint im Mai zunächst für Xbox und PC, während die PlayStation 5 Version 2026 folgen soll. Die neuen Details betreffen unter anderem die Spielwelt, Fahrzeugkultur, Audio Technik und zahlreiche neue Features.

Forza Horizon 6 fährt ins Land der aufgehenden Sonne

Forza Horizon 6 entführt Spieler erstmals nach Japan, der bislang größten Spielwelt der Reihe. Anders als in früheren Teilen startet ihr nicht als etablierter Profi, sondern als Tourist. Um am legendären Forza Horizon Festival teilzunehmen, müsst ihr euch euren Ruf erarbeiten und durch Rennen, Events und Herausforderungen sogenannte Wristbands verdienen. Die offene Welt umfasst sowohl ländliche Regionen als auch urbane Highlights. Mit Tokio integriert Playground Games die bislang größte Stadt der Seriengeschichte. Bekannte Schauplätze wie Shibuya Crossing, Ginkgo Avenue und der Tokyo Tower sind Teil der Karte. Ergänzt wird das Setting durch klassische Horizon Showcases, neue Strecken und abwechslungsreiche Events.

Ein großer Fokus liegt auf der japanischen Autokultur. Spieler dürfen sich auf Car Meets, neue Toge Battles und weitere kulturell inspirierte Inhalte freuen. Wer einen hohen Rang erreicht, erhält Zugang zu Legend Island, einem besonderen Gebiet mit exklusiven Events, Strecken und Erkundungsmöglichkeiten. Mit wachsendem Ruf und Einkommen lassen sich außerdem individuell anpassbare Garagen freischalten. Diese können nicht nur dekoriert, sondern auch für Freunde geöffnet werden. Insgesamt stehen über 550 Fahrzeuge zur Verfügung. Neu sind unter anderem zusätzliche Karosserie Kits, sichtbarer Reifenverschleiß, erweiterte Lackierungsoptionen inklusive Aufklebern für Scheiben sowie eine neue R Fahrzeugklasse. Technisch setzt Forza Horizon 6 auf eine neue akustische Modellierung, die realistischere Motorgeräusche und Umgebungsatmosphäre liefern soll. Dazu kommen ein kuratierter Soundtrack, dynamische und dramatische Jahreszeitenwechsel sowie zahlreiche Barrierefreiheitsoptionen wie ein Näherungsradar und anpassbare Kontrastmodi. Im bekannten Lab Modus lassen sich zudem eigene Rennen erstellen.

Forza Horizon 6 erscheint 2026 für PlayStation 5, während Xbox und PC Spieler bereits im Mai loslegen dürfen. Als Cover Fahrzeug dient der exklusive GR GT. Erste Gameplay Eindrücke wurden bereits in einem Teaser sowie im Developer Direct Stream gezeigt.