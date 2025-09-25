Forza Horizon 6 angekündigt: Japan als nächstes Open-World-Ziel

Playground Games hat Forza Horizon 6 offiziell vorgestellt. Und gleich einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der die Spieler in ein farbenfrohes Japan entführt. Eine der am häufigsten gewünschten Locations der Fans.

Japan in all seiner Vielfalt

„Das Land Japan stand schon lange ganz oben auf der Wunschliste unserer Horizon-Fans“, erklärt Art Director Don Arceta. „Japan hat eine so einzigartige Kultur, von Autos über Musik bis hin zu Mode, dass es perfekt für das nächste Horizon-Abenteuer ist. Wie bei jedem Horizon-Spiel wollen wir das Land authentisch abbilden und gleichzeitig ein offenes, spielbares Horizon-Erlebnis bieten.“

Spieler können sich auf bekannte Sehenswürdigkeiten wie Mount Fuji, urbane Zentren wie Tokyo City mit erhöhten Straßen sowie auf eine Mischung aus traditionellen und modernen Umgebungen freuen. Kulturelle Beraterin Kyoko Yamashita ergänzt. „Ich liebe die Koexistenz in Japan: ein Nachbarschaftsschrein neben einer kleinen Werkstatt neben einer Neon-Arcade, Tradition und Moderne auf demselben Block. Das inspirierende Zusammenspiel dieser Elemente passt perfekt zum Spiel.“

Saisonale Veränderungen und Auto-Kultur

Wie gewohnt wird auch in Forza Horizon 6 der Wechsel der Jahreszeiten spürbar sein, während die japanische Auto-Kultur umfassend dargestellt wird. Dazu gehören Kei Cars und Vans, Präzisions-Motorsport, Drifting und leidenschaftliche Individualisierung von Fahrzeugen. Ein Gameplay-Debut wird laut Playground Games im Frühjahr 2026 erwartet. Um den Fans einen tieferen Einblick in die offene Spielwelt und das Fahrgefühl zu geben. Forza Horizon 6 verspricht damit nicht nur spektakuläre Renn-Action, sondern auch eine authentische und detailreiche Darstellung Japans. Ein Traum für Fans offener Open-World-Rennspiele.