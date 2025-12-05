Total War-Serie bestätigt Konsolen-Zukunft

Seit 25 Jahren zählt Total War zu den größten Namen im Strategie-Genre, allerdings bislang fast ausschließlich auf dem PC. Das wird sich künftig ändern. Im Rahmen des Jubiläums-Showcase hat Entwickler Creative Assembly offiziell bestätigt, dass zukünftige Ableger der Reihe für PlayStation und Xbox geplant sind.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Total War auf Konsole, doch wann?

Grundlage dafür ist die neue, eigens entwickelte Warcore-Engine, die die Reihe technisch für Konsolen öffnet. Creative Assembly erklärt:

„In einem Franchise-Erstling ermöglicht die Warcore-Engine zukünftige Veröffentlichungen auf PlayStation und Xbox und öffnet damit einer neuen Generation von Kommandanten die Türen zu den epischen Schlachten, der Immersion und der taktischen Tiefe, für die Total War steht.“

Konkrete Ankündigungen gibt es zwar noch nicht, doch die Richtung ist eindeutig: Total War soll erstmals auch auf Konsolen richtig Fuß fassen. Ob das schon auf der jetzigen Generation passiert oder erst auf einer zukünftigen, bleibt abzuwarten. Aber der Schritt ist eingeleitet.

Total War umfasst heute zwei große Säulen: historische Strategie-Epen und das enorm beliebte Warhammer-Subfranchise. Beide Bereiche genießen unter Fans Kultstatus. Die Aussicht, diese Schlachten künftig auch auf Konsole erleben zu können, dürfte für viele Strategie-Fans ein echtes Highlight sein.