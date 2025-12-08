Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Ein Lebenszeichen?

Es war einmal vor langer Zeit … genauer gesagt im September 2021: Sony kündigte stolz das Star Wars: Knights of the Old Republic Remake als PS5-zeitexklusives Prestigeprojekt an. Seitdem wurde es jedoch erschreckend still um das ambitionierte RPG – Entwicklungsschwierigkeiten, Studio-Wechsel und lange Funkstille ließen Fans bereits das Schlimmste befürchten. Der bekannte Leaker Kurakasis behauptet, dass „sehr bald eine große Star-Wars-Spielankündigung“ bevorsteht und schiebt nach, dass der Titel des Spiels mit „The Old Republic“ endet. Ein klarer Hinweis auf KOTOR oder ein verwandtes Projekt.

Was wir bisher wissen

Das Remake war ursprünglich bei Aspyr in Arbeit, wurde aber nach Problemen an Saber Interactive übergeben.

in Arbeit, wurde aber nach Problemen an übergeben. Der einzige veröffentlichte Trailer, ein CG-Teaser, ist mittlerweile nicht einmal mehr auf offiziellen Kanälen verfügbar, angeblich wegen ausgelaufener Musikrechte.

Offizielle Informationen blieben über Jahre rar, doch Saber betonte immer wieder: Das Projekt lebt noch.

Was kündigt sich wirklich an?

Es spricht vieles dafür, dass wir endlich wieder etwas zum Remake sehen könnten, vielleicht sogar bei den The Game Awards, einem klassischen Ort für große Enthüllungen. Der Leak könnte sich theoretisch auch auf ein anderes Spiel im Old-Republic-Universum beziehen. Fans spekulieren bereits wild, von einem neuen RPG bis hin zu einem Total War: Star Wars – The Old Republic. Nach Jahren der Ungewissheit könnte Knights of the Old Republic endlich aus der Versenkung auftauchen oder wir erleben stattdessen die Geburt eines neuen Projekts im gleichen Universum. In beiden Fällen lohnt es sich, die kommenden Tage aufmerksam zu verfolgen.