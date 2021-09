Star Wars: Knights of the old Republic – Ankündigungstrailer

Das lange Warten hat ein Ende und ein schon seit längerem grassierendes Gerücht wurde bestätigt. Das Remake von Star Wars: Knights of the old Republic wurde nun offiziell angekündigt.

Knights of the Old Republic wird von vielen Spielern als eines der besten Star Wars-Spiele aller Zeiten bezeichnet. Die freie Spielewelt und die dadurch möglichen eigenen Entscheidungen machten das Spiel so vielseitig und eben auch so beliebt. Entwickelt wurde es von BioWare in den frühen 2000er Jahren. Die Gerüchte über ein mögliches Remake geistern ja schon länger durch die Untiefen des Internets. Nun sieht es so aus, als ob die Wünsche vieler Fans nach den langen Jahren des Wartens endlich erfüllt werden.

Hier könnt Ihr Euch den Trailer anschauen:

Viel gibt der Trailer, der ja eigentlich eher ein kleiner Teaser ist, noch nicht preis. Auch sucht man da Veröffentlichungsdatum vergebens. Aber mit diesem Trailer steht wenigstens fest, dass an dem Spiel gearbeitet wird. Und ein bisschen Gänsehaut bekommt man doch auch. Jetzt heißt es also wieder Warten, bis zum nächsten Lebenszeichen und eventuell einem etwas aussagekräftigerem Trailer.

Wir bleiben jedenfalls selbst gespannt an der Sache dran und berichten wieder, sobald es weitere Neuigkeiten zu dem heiß erwarteten Game gibt.

Quelle: PlayStation