Resident Evil Requiem: PSN bestätigt Auftritt von Leon S. Kennedy

Nachdem bereits ein Händler-Leak einen zweiten spielbaren Charakter für Resident Evil Requiem verraten hat, der nicht Leon ist, sorgt nun ein neues Detail für zusätzliche Aufmerksamkeit. Ein Thumbnail-Bild im PlayStation Store bestätigt, dass der ikonische Held aus Resident Evil 2, 4 und 6 im kommenden neunten Hauptteil dennoch eine Rolle spielen wird.

Resident Evil Requiem also doch mit dem Fan-Liebling?

Das Bild tauchte auf dem PS5 Pre-Download-Screen auf und zeigt Hauptfigur Grace Ashcroft im Vordergrund. Dahinter steht ein sichtbar mitgenommener Leon S. Kennedy inklusive seiner typischen Felllederjacke. Sowohl IGN als auch Eurogamer haben das Bild unabhängig voneinander bestätigt. Damit gilt es als authentisch, auch wenn Capcom zuvor betonte, Leon sei ein eher ungeeigneter Charakter für klassischen Horror. Game Director Koshi Nakanishi erklärte im Juni, niemand wolle Leon sehen, wie er sich vor jeder Kleinigkeit erschrecke. Grace hingegen passe aufgrund ihrer introvertierten Art und ihrer leichten Angst besser in ein Horror-Setting. Da sie die Schrecken aus der Perspektive der Spielenden erlebe. Trotz dieser Aussagen ist nun sicher, dass Leon in Resident Evil Requiem auftreten wird. Die bisherigen Trailer zeigen bereits die zerstörten Überreste der Raccoon City Police Department, Leons ehemaliger Arbeitsplatz aus Resident Evil 2. Ein erneuter Besuch dieser ikonischen Umgebung scheint daher naheliegend. Auch wenn viele Fans sich selbst den Trip wohl ersparen würden.

Spätestens zum Release von Resident Evil Requiem am 27. Februar 2026 werden wir erfahren, wie Leons Rolle im Spiel tatsächlich aussieht.