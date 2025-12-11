Path of Exile 2 – Neue League und gratis Wochenende

Morgen startet die neue League in Path of Exile 2. Mit The Fate of the Vaal wird auch der neue Charakter Druide verfügbar sein. Perfekt zum League Beginn ist das Game am Wochenende kostenlos auf PC und Konsole spielbar.

Path of Exile 2 The Fate of the Vaal

Das gratis Wochenende soll natürlich den noch nicht Besitzern von POE2 einen Anreiz bieten, die neue League und den Druiden auszuprobieren. Vaalweise (höhö) dürfen auch andere Charaktere gespielt werden.

Der Druide kommt mit neuen Ascendancy Klassen und Fähigkeiten. Dieser bietet eine Mischung aus Magie und die Fähigkeit, sich in ein Monster zu verwandeln. Bär, Wolf und Drache. Alle Tierarten kommen mit ihren eigenen speziellen Fähigkeiten und verursachenden Elementarschaden.

Zu den Neuerungen gehören auch über 30 neue Support Gems und der passive Fähigkeitenbaum erhält ebenfalls hunderte neue Optionen, um den Build zu verfeinern. Eine der neuen Mechaniken ist die „Build your own Dungeon“. Ähnlich wie in der Heist Mechanik aus POE1, baut man seinen eigenen Dungeon mit platzierten Räumen. Diese öffnen dann Wege und Räume zu Bossen und besonderen Loot. Bestimmte Räume nebeneinander werten die Bosse und den Loot in einem höheren Tier auf. Selbstverständlich steigt dadurch das Risiko. Die Bossin der League ist Atziri, die Vaal Königin.

Probiert Path of Exile 2 ab Freitag kostenlos aus.

