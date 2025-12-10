Netflix kauft Warner Bros. Ein Monopol im Anflug?

Es ist der größte Paukenschlag in der Geschichte der Unterhaltungsindustrie. Was am (5. Dezember) offiziell bestätigt wurde, verändert die Medienlandschaft für immer: Netflix will die Film- und TV-Studios sowie das Streaming-Geschäft von Warner Bros. Discovery (WBD) für rund 72 Milliarden Dollar übernehmen

Doch es ist kein „sauberer“ Kauf des gesamten Konzerns, sondern genau jene Filietierung, über die an der Wall Street lange spekuliert wurde. Für Kunden, Gamer und die Konkurrenz brechen unsichere Zeiten an. Hier ist die Analyse, was dieser Mega-Deal bedeutet.

1. Der Deal: Netflix kauft nur das „Filetstück“

Netflix kauft nicht alles. Der Konzern Warner Bros. Discovery wird zerschlagen.

Was an Netflix geht: Die Juwelen. Das historische Warner Bros. Filmstudio (Harry Potter, DC, Dune), die TV-Sparte (Friends, Big Bang Theory), das HBO-Portfolio (Game of Thrones, The Last of Us) und der Streamingdienst HBO Max sowie die komplette Gaming-Sparte.

Was übrig bleibt: Die klassischen linearen TV-Sender (CNN, TNT, Discovery Channel, Eurosport) werden in eine neue, eigenständige Firma namens „Discovery Global“ ausgegliedert. Netflix will nur die wertvollen Inhalte IPS.

2. Hat Netflix dann ein Monopol? (Und was sagt die FTC?)

Mit diesem Kauf besitzt Netflix die vermutlich wertvollste Inhalts-Bibliothek der Welt.

Die Monopol-Frage: Streng genommen entsteht kein Monopol im Sinne eines Alleinanbieters (Disney, Amazon und Apple existieren noch). Aber: Netflix zementiert eine Marktdominanz, die den Wettbewerb fast unmöglich macht. Kritiker wie die Kinobetreiber-Verbände sprechen bereits von einer existenziellen Bedrohung.

Die FTC (US-Kartellbehörde): Die Kinobetreiber forden eine Prüfung und die FTC wird das bei einer solcheb Größe mit Sicherheit prüfen und könnte es um Monate heraus zögern. Wie der Fall Microsoft übernimmt Activision Blizzard zeigte.

3. Der Faktor Trump und Paramount

Hier wird es politisch brisant. Donald Trump, der im Januar 2025 sein Amt antrat, hat sich bisher nicht direkt geäußert, aber die Hintergründe sind explosiv.

Die Trump-Connection: David Ellison (Skydance/Paramount) ist der Sohn von Larry Ellison (Oracle), einem der größten Unterstützer von Donald Trump. Es ist sehr gut möglich, dass die Trump-Regierung – angestachelt durch die gekränkten Ellisons – dem Deal Steine in den Weg legt, nicht aus Verbraucherschutzgründen, sondern als politische Gefälligkeit. Trump könnte argumentieren, der Deal sei „unfair“ gegenüber amerikanischen Wettbewerbern wie Paramount.

4. Was passiert mit Warner Bros. Games und „Hogwarts Legacy 2“?

Dies ist einer der spannendsten Aspekte. Netflix hat bestätigt, dass die Gaming-Sparte (NetherRealm, Rocksteady, Avalanche) Teil des Deals ist.

Hogwarts Legacy 2: Das Spiel könnte kein reines PC/PlayStation/Xbox-Spiel mehr werden wie wir es kennen. Netflix könnte versuchen, Hogwarts Legacy 2 als Zugpferd für seinen eigenen Cloud-Gaming-Dienst zu nutzen.

Szenario: Netflix könnte das Spiel exklusiv in das Netflix-Abo integrieren (via Cloud auf TV/PC). Für Core-Gamer wäre das ein Schock, da sie das Spiel nicht mehr separat auf Steam oder Konsolen kaufen könnten, sondern ein Netflix-Abo bräuchten.

5. HBO, Sky und die Folgen für Deutschland

Die Situation für deutsche Kunden ist durch den Deal extrem komplex geworden.HBO Max in Deutschland: Der für Mitte 2026 geplante Start eines eigenständigen „HBO Max“ in Deutschland ist damit faktisch tot. Netflix wird kaum eine Konkurrenz-App starten.

Integration in Netflix: Stattdessen werden HBO-Inhalte (Game of Thrones, House of the Dragon) wahrscheinlich direkt in die Netflix-App wandern.

Das Sky-Problem: Sky hat in Deutschland noch laufende Verträge für HBO-Inhalte bis Ende 2025/Anfang 2026. Sobald diese auslaufen, werden diese Serien wohl exklusiv zu Netflix wechseln.

Preis: Diese Macht wird ihren Preis haben. Analysten erwarten, dass das Netflix-Abo nach der Übernahme deutlich teurer wird (Richtung 25-30€ für das Premium-Modell), um die 82 Milliarden Dollar wieder reinzuholen.

Die große Unbekannte bleibt Washington: Wird Trump den Deal aus Loyalität zu seinen Freunden bei Paramount blockieren? Es bleibt abzuwarten.