MIO: Memories in Orbit erscheint am 20. Januar 2026

Während der PC Gaming Show wurde endlich das enthüllt, worauf Fans des kommenden Indie-Metroidvania MIO: Memories in Orbit gewartet haben: Das Veröffentlichungsdatum steht fest. Am 20. Januar 2026 erscheint das atmosphärische Sci-Fi-Abenteuer für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 1 und 2. Vorbestellungen sind bereits möglich, sogar mit einem 10 % Early-Bird-Rabatt. Eine kostenlose Demo steht weiterhin auf Steam und im Microsoft Store bereit.

Ein verfallenes Raumschiff voller Geheimnisse

In MIO: Memories in Orbit schlüpfen Spieler in die Rolle von MIO, einem agilen Roboter, der ohne Erinnerung in der „Vessel“ erwacht – einem gigantischen Raumschiff, das einst von KI-Einheiten, den sogenannten Pearls, gewartet wurde. Heute ist die Vessel eine Mischung aus technologischer Ruine und überwucherten Biotopen, bevölkert von fehlerhaften Maschinen und lebendiger Vegetation.

Der narrative Kern: Die verlorenen Erinnerungen des Schiffs rekonstruieren, die Ursprünge des Verfalls verstehen und letztlich seine bevorstehende Abschaltung verhindern.

Gameplay: Beweglichkeit, Fähigkeiten und fordernde Gegner

Das Metroidvania setzt stark auf Erkundung: Interconnected Areale, versteckte Wege und zahlreiche Geheimnisse laden dazu ein, jede Ecke zu durchforsten. MIOs Bewegungsarsenal wächst stetig, darunter Wandklettern, Gleiten oder Spezialfähigkeiten, die nicht nur neue Wege öffnen, sondern auch im Kampf essenziell sind.

Apropos Kämpfe: Mehr als 30 Gegnertypen und 15 Bosskämpfe warten darauf, die Spielenden herauszufordern. Durch Projektile, Klon-Decoys und unterschiedliche Power-Up-Kombinationen entsteht ein vielseitiges und taktisches Kampfsystem.

Audiovisueller Stil: Ein spielbares Gemälde

Optisch präsentiert sich MIO wie ein lebendiges Kunstwerk: Pastellfarbene Umgebungen, flüssige Animationen und eine klare künstlerische Handschrift verbinden sich zu einem visuellen Erlebnis, das sich bewusst von vielen Genrevertretern abhebt. Der Soundtrack mischt lo-fi-Inspirationen mit choralen Akzenten und erzeugt dadurch Atmosphäre.

Demo verfügbar

Die frei erhältliche Demo erlaubt bereits jetzt einen ausführlichen Eindruck in Bewegung, Design und Spielfluss. Für Metroidvania-Fans könnte MIO: Memories in Orbit zu einem der stilprägendsten Titel des kommenden Jahres werden.

Ob es der Titel wohl auf die Liste der besten 10 Metroidvania schafft? Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt!

Quelle: Focus Entertainment