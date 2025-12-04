Justin Lin übernimmt Regie bei der Helldivers-Verfilmung

Die geplante Helldivers-Verfilmung macht einen großen Schritt nach vorn. Justin Lin, bekannt für gleich fünf Filme der Fast & Furious-Reihe, wurde offiziell als Regisseur bestätigt. Sony Pictures und PlayStation Productions wollen mit ihm einen explosiven Sci-Fi-Actionfilm auf die Beine stellen passend zur bombastischen Natur von Helldivers.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Helldivers bald auf der großen Leinwand

Lin startete sein Fast-&-Furious-Engagement 2006 mit Tokyo Drift und übernahm anschließend Fast & Furious, Fast Five, Fast & Furious 6 und zuletzt F9. Darüber hinaus inszenierte er 2016 Star Trek Beyond, womit er auch Erfahrung im Weltraum-Actiongenre mitbringt. Und wer in Fast 9 ein Auto ins All schickt, dürfte sich bei außerirdischen Bugs ebenfalls wohlfühlen. Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird der Film von Gary Dauberman (Annabelle, ES, The Nun) geschrieben. Das Duo verspricht also eine Mischung aus spektakulärer Action und düsterem Ton. Ideal für das chaotische, humorvoll überzeichnete Universum von Helldivers. Ob der Film sich stark vom offensichtlichen Einfluss, Paul Verhoevens Kultklassiker Starship Troopers abgrenzen wird, ist derzeit unklar. Eine zu große Nähe wäre aber vermutlich gar kein Problem, denn die satirische Sci-Fi-Action ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil des Helldivers-Appeals.

Ein Erscheinungsdatum gibt es noch nicht, die Produktion läuft aber spürbar an. Währenddessen können Fans sich weiterhin mit Helldivers 2 austoben, das auf PS5, Xbox Series X|S und PC verfügbar ist. Erst heute wurde der neue Python Commandos Warbond veröffentlicht