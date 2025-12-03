Red Bull WOLOLO 2026: Das große Age of Empires Event

Das Warten hat ein Ende: Red Bull WOLOLO 2026 bringt die legendäre Age-of-Empires-Turnierserie in einem spektakulären Event zurück und verwandelt London vom 1. bis 6. April 2026 in eine riesige Bühne für Strategie, Nostalgie und Esports-Action. Mit dem Start des offiziellen Ticketverkaufs beginnt eine neue Ära für das Franchise: größer, lauter und epischer als je zuvor.

Ein historisches Comeback in Londons ikonischsten Schauplätzen

Um den Launch des Ticketverkaufs zu feiern, hat Red Bull heute eine aufsehenerregende Stadtübernahme inszeniert. In Leicester Square, auf der weltbekannten Tower Bridge sowie im malerischen Hyde Park sind Performer in ikonischen Age-of-Empires-Kostümen aufgetreten. Mit mittelalterlichen Bannern und dem berühmten „Wololo“-Ruf sorgten sie für neugierige Blicke, spontane Fotos und erste Gänsehautmomente bei Fans und Passanten. London wurde damit nicht nur Promotion-Kulisse, sondern Schauplatz einer lebendigen Hommage an eines der größten RTS-Spiele aller Zeiten.

Red Bull WOLOLO 2026 voller Strategie, Spannung und legendären Matches

Red Bull WOLOLO 2026: Londinium bringt die besten Age-of-Empires-Spieler der Welt zusammen und lässt sie in Age of Empires II: Definitive Edition sowie Age of Empires IV gegeneinander antreten. Über sechs Tage kämpfen Strategiemeister um Ruhm, Ehre und einen Platz in den Geschichtsbüchern der Esports-Szene.

Key Dates im Überblick:

Group Stages: 1.–3. April 2026 – Red Bull Gaming Sphere, Shoreditch

Playoffs: 4.–5. April 2026 – Odeon Luxe Cinema, Leicester Square

Grand Final: 6. April 2026 – Royal Albert Hall

Das Turnier beginnt in der modernen Red Bull Gaming Sphere, zieht dann weiter in das glamouröse Odeon Luxe und feiert seinen Höhepunkt in der ehrwürdigen Royal Albert Hall. Dort findet erstmals überhaupt ein Age-of-Empires-Esports-Finale mit Live-Orchester statt. Ein 40-köpfiges Ensemble spielt die ikonische Musik des Spiels, während 2.500 Fans einen Moment erleben, der in der Geschichte des strategischen Esports seinesgleichen sucht.

Tickets sind verfügbar also sei live dabei

Die Tickets für die Playoffs und das Grand Final sind ab sofort erhältlich. Wer die große Esports-Show live miterleben möchte, sollte schnell zugreifen, denn dieses Event wird zweifellos zu einem der meistbesuchten Highlights des Jahres 2026.

Ob du die epische Atmosphäre in der Royal Albert Hall erleben oder die packenden Matches in Leicester Square verfolgen möchtest: Red Bull WOLOLO 2026 verspricht ein unvergleichliches Spektakel für Gamer, Esports-Fans und Age-of-Empires-Veteranen gleichermaßen.

Red Bull WOLOLO 2026: Sei Teil des Events

Für alle, die nicht vor Ort sein können, überträgt Red Bull jedes Match live über die offiziellen Red Bull Gaming Twitch- und YouTube-Kanäle. So wird Red Bull WOLOLO 2026 nicht nur Londinium, sondern zu einem globalen Event für die gesamte RTS-Community.

