Heute öffnen wir Türchen Nummer 8 und hinter diesem verbirgt sich der deutsche Grader Pixel Grading. Zu gewinnen gibt es einen Code für einen 100 Euro Rabatt auf euer Videospiel Grading, welches ihr bei Pixel Grading einreichen möchtet.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Pixel Grading„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Grading ist englisch für Bewertung und beschreibt das Bewerten von Sammlerstücken. Diese Bewertungen findet man unter Sammelkarten, Comics und eben auch Videospiele und diese sind im besten Falle original verschweißt ohne Schäden. Je namhafter der Grader, desto wertvoller das Grading. International gibt es Größen, wie VGA und PSA. Wer sich jedoch sehr lange Lieferzeit und immense Kosten beim Zoll und Lieferung sparen möchte, für die gibt es auch den in Deutschland ansässigen Grading Service Pixel Grading.

Zu den Leistungen gehören das Bewerten von Videospielen mit und ohne Verpackung. Sonderformate nach Angaben zu den Maßen. Spieleberater und lose Gegenstände. Außerdem könnt ihr euch für den Zusatzservice entscheiden, dass das Spiel professionell gesäubert wird. Der Preis kann bei den Gradings dadurch variieren, je nachdem welcher Service in Anspruch genommen und für welche Bearbeitungsgeschwindigkeit sich entschieden wird. In der Vergangenheit haben wir diesen Service schon getestet. Einen Bericht dazu findet ihr hier.



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 8 – Pixel Grading





Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr