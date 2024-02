Pixel Grading Test – Interview – Die Geschichte des Gradings

Ihr seid auf der Suche nach einem Grading Service in Deutschland? Mit dem Pixel Grading Test habt ihr genau den richtigen Beitrag gefunden! In diesem Artikel befindet sich der Test, ein Interview und die Geschichte hinter dem Bewertungswahnsinn. Außerdem dazwischen noch allerlei nützliches Wissen.

Pixel Grading im Test

Bevor es mit dem Test losgeht, müssen Vorkehrungen getätigt werden. Dazu habe ich noch zwei Sealed Games aus der privaten Sammlung verwendet und doppelt verpackt. Dazu eignet sich am besten ein gepolsterter Inhalt, wie Luftpolsterfolie oder ein Umschlag, welcher innen die Videospiele gut schützt. Es wird übrigens empfohlen das Paket immer zu versichern mit Sendungsverfolgung, da das Unternehmen keine Haftung übernimmt.

Es ist übrigens nicht sinnvoll jetzt in den nächsten Elektronikmarkt zu gehen und Spiele in OV zu kaufen, um sich die Ware dann bewerten und in Cases verschließen zu lassen. Viele machen diesen Fehler und hoffen auf den großen Gewinn. Für das Bewerten sind jedoch zwei Dinge wichtig. Die Herzensangelegenheit und der nostalgische Faktor. Wenn ihr beispielsweise ein Game habt, welches ihr liebt, dann nur zu. Seid ihr auf eine Wertanlage aus, dann müsst ihr Raritäten und gefragte Spiele und Konsolen im Auge behalten. Besonders ältere Nintendo Stücke in ihrer Originalverpackung. Ihr kennt es ja, ist der Markt übersättigt, so sinkt der Wert oder es ist einfach kein Interesse da.

Bootlegs und Neuversiegelung

Dieser Markt lockt natürlich auch Betrüger mit Bootlegs und/oder Neuversiegelungen an. Von einer Freundin hatte ich zum Beispiel das abgebildete Halo 5 geschenkt bekommen, welches als Neu und Sealed von Konsolenkost über Kaufland verkauft wurde. Bereits bei Erhalt war ich selbst misstrauisch, da der Barcode an der Seite fehlte und die Folie komisch war. Die Experten bei Pixel Grading haben dies auch bemerkt und eine Sealed Bewertung abgelehnt.

Dennoch muss nicht hinter jeder Neuversiegelung eine kriminelle Handlung stecken. Händler lösen beispielsweise die Folie von Spiele, die abgelaufene Codes enthalten, um die zu entfernen oder etwas hinzuzufügen und schweißen die Videospiele neu ein. Dummerweise gilt dies dann nicht mehr als original versiegelt. Diese Erfahrung ist immerhin ein gutes Zeichen für die pflichtbewusste Arbeit, die Pixel Grading bei dem Prüfen durchführen.

Wirklich kriminell wird es nur, beim Verkauf von kopierten Spielen. Manchmal ist es nur die Kassette mit dem Bild, welche so gut wie möglich kopiert wurde und der Inhalt des Moduls ist sogar ein anderer. Hier ist es wichtig, auf die Feinheiten der Verpackung und des Moduls zu achten, sofern möglich. Die meisten sind nur auf einem reflektierenden Siegel sichtbar. Ein geschultes Auge und die Liebe zu dieser Prüfung und Videospielen ist da Pflicht.

So funktioniert Pixel Grading

Unter „Einreichen“ wählt ihr zunächst die Plattform aus, damit die Kollegen das richtige Case zur Hand haben, wenn der Auftrag abgeschlossen ist. Als Nächstes folgt der Ländercode und die Bearbeitungszeit. Lasst euch dabei nicht verunsichern. Die 8–64 Bit haben nichts mit der Auflösung zu tun. Selbstverständlich gilt, je ungeduldiger ihr seid und eine schnelle Bearbeitung haben möchtet, umso mehr steigt der Preis. Vorab solltet ihr auch den Zustand beschreiben. Es gibt dazu drei Kategorien. Versiegelt, neu in Box und komplett mit Box. Zuletzt werden Warenwert und Bezeichnung angegeben. Als zusätzlichen Service könnt ihr das eingereichte Spiel dazu noch mal putzen lassen. Der Preis unterscheidet sich hierbei zwischen leicht und strenges säubern. Sobald ihr den Warenkorb bezahlt habt, bekommt ihr einen Auftrag und die Lieferanschrift. Der Auftrag muss mit dem eingereichten Spiel in das gut gepolsterte Paket. Die Auftragsnummer lässt sich alternativ auch gut leserlich auf die Öffnungsseite des Kartons schreiben.

Falls ihr besondere Collectors Edition habt oder besondere Konsolen mit Verpackung, könnt ihr diese über „Custom Formate“ einreichen. Hier sind dann nur Größenangaben zusätzlich wichtig.

Bewertung und Verarbeitung des Cases

Nach der Abwicklung der Bewertung und des Verschließens in die Acrylbox fanden die Spiele rasch ihren Weg zurück in meine vier Wände. Diese waren sogar, wie auf den Bildern zu sehen, noch besser und sicherer verpackt, als sie versendet wurden. Die Box hat den höchstmöglichen UV-Schutz von 99,7% und an der Hinterseite einen Schlitz, damit Luft zirkulieren kann. Generell ist die lupenreine Box ein echter Blickfang, den ich erst einmal ein paar Leuten zeigen musste. Innerhalb der Versiegelung verhindert ein Rahmen ein Verrutschen. An den Seiten sind die Kanten abgerundet und geben dem Grading Service eine persönliche Note.

Das Siegel sticht nicht durch spektakuläre Farben hervor oder einer Pixelschrift, wie bei anderen Grading-Unternehmen, sondern durch das silbern-glänzende Siegel und der goldenen Punkte-Verzierung. Die Informationsbox ist klassisch schwarz/weiß und enthält Angaben zum Spiel, sowie die separate Bewertung über Verpackung und Zustand der Folie, mit der das Spiel versiegelt ist. Mehr wird an der Stelle auch nicht benötigt. Die Box steht zudem auch hochkant stabil und hat damit einen festen Platz in der Vitrine. Unabhängig von der Verarbeitung und des Materials würde ich dennoch empfehlen kleine durchsichtige Standfüße zu besorgen und es fern vom Sonnenlicht aufzustellen, damit die Farben erhalten bleiben.

Zur Geschwindigkeit der Bearbeitung kann ich mich jedoch nicht objektiv genug äußern. Mein Testbericht erfolgte unabhängig des gängigen Bestellweges und musste keine Entscheidung treffen bei der Geschwindigkeitskategorie. Mit knapp 3 Wochen hat sich der Prozess jedoch nicht wirklich lange angefühlt und ich bin damit vollkommen zufrieden. Über eine längere Abwicklung solltet ihr allerdings nichts dagegen haben, da ihr euer Spiel schließlich ordentlich geprüft haben möchtet.

Der Preis geht auch in Ordnung. Schließlich müssen alle Arbeitsschritte und das Material berücksichtigt werden. Bei einem Grading prüfen die Mitarbeiter mit hochmodernen Geräten und Lupen die Einsendungen nach Schäden, Öffnungen und Schrammen. Außerdem möchtet ihr ja auch, dass eure Sendung sicher zurückkehrt. Da müsst ihr bereit sein, auch mal 70 Euro hinzulegen. Wenn ihr den vollen Service möchtet und das möglichst schnell, ist schon mal mit dem doppelten Preis zu rechnen.

Fazit

Ich kann euch sagen, ich habe mich riesig gefreut mein Paket an der Station wieder abzuholen und ich habe gestrahlt, als ich mein Grading in der Hand halten konnte. Eine erstklassige Verarbeitung mit fairer Bewertung. Vor allem von einem Team, von denen ich noch einiges über Sealed Games und das Grading lernen konnte. Zumal mich mein Ansprechpartner auf das Halo 5 Spiel aufmerksam machte und mir sogar anbot eine „neu in Box“ Bewertung daraus zu machen. Wenn ihr ein Spiel besitzt, welches euch viel bedeutet, dann sieht es in so einem Case einfach fantastisch aus. Ein großer Pluspunkt ist, dass Pixel Grading in Deutschland ansässig ist, wodurch sich Stress mit Zoll, lange Lieferzeiten oder die Gefahr, das Paket zu verlieren vermeiden lassen.