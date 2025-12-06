Adventskalender 2025 – Tag 7

Heute öffnen wir das siebte Türchen des Game2Gether Adventskalender 2025! Heute erwartet euch ein Bundle aus den besten Spielen des Publishers Nacon für die Xbox. Im Paket enthalten sind: Retail-Editionen von Hell is Us, RoboCop: Rogue City, Steelrising, Vampire: The Masquerade – Swansong sowie ein Code für die digitale Edition von Rennsport.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Nacon“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Hell is Us ist ein Third-Person-Action-Adventure, das intensive Nahkämpfe mit dem Nervenkitzel der Erkundung verbindet. Entdecke eine semi-offene Welt des von Bürgerkrieg geplagten Hadea, um Antworten auf deine Fragen zu finden, und begegne auf deiner Reise mysteriösen Kreaturen. Das Spiel kommt dabei ohne Karte, Kompass oder Questmarker aus und bietet ein Kampfsystem, das eine gute Balance zwischen Herausforderung und Zugänglichkeit hält.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

RoboCop: Rogue City

In RoboCop: Rogue City werden Spieler zum namensgebenden Polizisten – halb Mensch, halb Maschine – und begeben sich auf die Jagd nach Kriminellen in den Straßen von Old Detroit. In weitläufigen Gebieten gilt es, echte Polizeiarbeit zu leisten: Beweise sammeln, Zeugen befragen – und sollte es doch einmal brenzlig werden, steht RoboCop ein Arsenal aus 20 verschiedenen Waffen zur Verfügung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Steelrising

Steelrising versetzt seine Spieler in eine fiktive Version von Paris im Jahre 1789. Mit seiner Armee gnadenloser Automaten unterdrückt Louis XVI. die Französische Revolution gewaltsam. Spieler schlüpfen in die Rolle von Aegis, ein Meisterwerk der Mechanik, um die Revolution zu unterstützen und den tyrannischen König zu stürzen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vampire: The Masquerade – Swansong

Vampire: The Masquerade Swansong basiert auf dem gleichnamigen Kult-Rollenspiel und erzählt die Geschichte dreier Vampire, bei der jede deiner Abwägungen über das Schicksal der Hauptcharaktere und der Camarilla von Boston entscheidet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Rennsport

Setzt euch ans Steuer, denn in Rennsport erwartet euch eine Racing-Sim der besonderen Art. Das Spiel entstand in enger Zusammenarbeit mit Automobilherstellern und professionellen Fahrern, um sicherzustellen, dass jedes Auto in Aussehen, Fahrgefühl und Handling der Realität entspricht. Setzt euch in eines der zahlreichen Fahrzeuge und tretet auf legendären Strecken wie dem Spa-Francorchamps, Nürburgring, Daytona und den Fuji International Speedway gegen Rivalen und Freunde an.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 7 – Nacon





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr