Adventskalender 2025 – Tag 24 – 1

Im Adventskalender 2025 öffnet sich heute Türchen 24! Heute hat unser Entertainment-Adventskalender ein Doppeltürchen. Hinter der ersten versteckt sich der LEGO® Jurassic World™ 76968 Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus rex. Das detailreiche Set begeistert mit hohem Bau- und Ausstellungswert und bringt echtes Urzeit-Feeling nach Hause. Alle weiteren Details und unsere ausführliche Einschätzung findest du in unserem Test. Der Gewinn ist selbstverständlich neu und originalverpackt.

Und keine Sorge: Auch nach Heiligabend geht es weiter, unser Adventskalender läuft noch bis zum 31. Dezember!

Das Set LEGO Jurassic World 76968 – Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus rex ist ein beeindruckendes Highlight für jeder LEGO-Dino-Sammlung. Mit einer Länge von 105 cm und einer Höhe von 33 cm zählt es zu den größten LEGO-Sets. Auch die Anzahl an Steinen ist mit 3145 eindrucksvoll. Das Modell ist ein detailliertes Abbild des Skeletts eines Tyrannosaurus rex im Maßstab 1:12 mit beweglichem Kopf, Kiefer und Schwanz. Die große Infoplakette und der Modellständer verleihen dem fertigt aufgebauten Skelett einen musealen Charakter. Eine Reihe von Easter-Eggs und die Figuren von Dr. Elli Sattler und Dr. Alan Grant stellen einen schönen Bezug zu den Filmen her.

Themenwelt LEGO Jurassic World Bezeichnung Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus rex Art.-Nummer 76968 Teileanzahl 3145 Alter 18+ Veröffentlichung Januar 2025 UVP 249,99 € Minifiguren 2 Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit ca. 5-7 Stunden

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

