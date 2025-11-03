LEGO Jurassic World 76968 – Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus rex im Test

LEGO hat in den letzten Jahren im stärker die AFOLs ins Visier genommen und so immer mehr beeindruckende Sets im Bereich 18+ veröffentlicht. Diesem Trend hat sich auch LEGO Jurassic World mit einem T-Rex im beeindruckenden Maßstab 1:12 angeschlossen. Daher schauen wir uns nun das Set LEGO Jurassic World 76968 – Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus rex genauer an. An dieser Stelle ein kleiner Spoiler: Ihr solltet im Dezember unsere Seite ganz genau im Auge behalten.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets:

Das Set LEGO Jurassic World 76968 – Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus rex ist ein beeindruckendes Highlight für jeder LEGO-Dino-Sammlung. Mit einer Länge von 105 cm und einer Höhe von 33 cm zählt es zu den größten LEGO-Sets. Auch die Anzahl an Steinen ist mit 3145 eindrucksvoll. Das Modell ist ein detailliertes Abbild des Skeletts eines Tyrannosaurus rex im Maßstab 1:12 mit beweglichem Kopf, Kiefer und Schwanz. Die große Infoplakette und der Modellständer verleihen dem fertigt aufgebauten Skelett einen musealen Charakter. Eine Reihe von Easter-Eggs und die Figuren von Dr. Elli Sattler und Dr. Alan Grant stellen einen schönen Bezug zu den Filmen her.

Themenwelt LEGO Jurassic World Bezeichnung Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus rex Art.-Nummer 76968 Teileanzahl 3145 Alter 18+ Veröffentlichung Januar 2025 UVP 249,99 € Minifiguren 2 Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit ca. 5-7 Stunden

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Jurassic World:

Jurassic World ist eine moderne Neuauflage des legendären „Jurassic Park“-Franchise und entführt die Zuschauer in einen Freizeitpark, in dem Dinosaurier durch modernste Gentechnik wieder zum Leben erweckt wurden. Was als faszinierende Attraktion für Besucher gedacht ist, gerät außer Kontrolle, als die prähistorischen Kreaturen ihre Freiheit zurückerlangen. Die Filmreihe verbindet actionreiche Abenteuer mit spannenden wissenschaftlichen und moralischen Fragen über Macht, Natur und Verantwortung. Mit beeindruckenden Effekten, ikonischen Dinosauriern und charismatischen Figuren begeistert Jurassic World Fans jeden Alters und setzt die Erfolgsgeschichte der Jurassic-Saga eindrucksvoll fort.

Verpackung und Inhalt:

Das Verpackungsdesign weicht von dem üblichen Design der LEGO-Jurassic-World-Sets ab und entspricht dem üblichen Design der großen, teuren Sets. Hier findet sich eine Abbildung des fertigen LEGO-Modells, vor einem neutralen, dunklen Hintergrund. Auf der Rückseite finden sich erste Details sowie eine bemaßte Abbildung. Eine Abbildung der Minifiguren findet sich auf der oberen Längsseite.

1 von 6

In der Verpackung finden sich neben der gedruckten, 3-teiligen Bauanleitung fünfundzwanzig Folienbeutel sowie die hochwertige, bedruckte Infoplakette. Alle Baustufen befinden sich in Papiertüten. In seltenen Fällen findet sich in den Papiertüten eine kleine Folientüte mit besonders filigranen Bausteinen. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit hat LEGO Ende letzten/Anfang dieses Jahres mit dem Wechsel von Plastik- zu Papiertüten begonnen, was sich allerdings noch nicht bei allen Sets zeigt.

1 von 4

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Jurassic World 76968 – Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus rex wie gewohnt sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

1 von 2

Der Aufbau ist entsprechend der fünfundzwanzig Papierbeutel in ebenso viele Baustufen unterteilt, die einen recht ähnlichen Umfang besitzen. Die Minifiguren finden wir erst in der finalen Baustufe.

Der Modellständer – eine stabile Basis:

Als Erstes bauen wir mit dem Bau des Modellständers. Das Modell ist so groß, dass wir alleine für den Ständer schon mehrere Tüten benötigen. Verschiedene Technic-Elemente sorgen im Inneren für die notwendige Festigkeit.

1 von 3

Als Nächstes erweitern wir den Modellständer um die Aufstandflächen der Füße unsere T-Rex. Diese bekommen eine zerklüftete Felsstruktur.

1 von 3

Unser Modellständer wächst nun langsam in die Höhe und erhält die senkrechten Stützen. Hierfür kommen wieder Technic-Elemente zum Einsatz, denn die senkrechten Streben werden aus zwei Reihen langer Lochsteine aufgebaut.

1 von 2

Mit der Detaillierung des Modellständers sind wir noch nicht fertig. Im vierten Schritt werden die senkrechten Streben noch fester in den Füßen eingefasst und diese erhalten eine Verkleidung im Stil von Felsen. Hier versteckt sich auch gleich das erste Easter-Egg.

1 von 4

Die Wirbelsäule – auch im Modell das Rückgrat:

Endlich beginnen wir mit dem Bau des eigentlichen Körpers. Der Kern der Wirbelsäule entsteht mit den unterschiedlichen Verbindungspunkten für die Rippen, die Beine und den Schwanz.

1 von 3

Die Wirbelsäule bekommt nun so langsam einen Knochen-Look. Aus Technic-Verbindern entsteht hier gewissermaßen der Knorpel, der die Rippen an Ort und Stelle hält.

1 von 2

Im siebten Schritt vervollständigen wir die Wirbelkörper der oberen Wirbelsäule und im Nacken bauen wir die Elemente an, die später als Befestigung für den Schädel dienen.

1 von 2

Jetzt sieht unsere Wirbelsäule wirklich komplett nach Knochen aus. Der untere Bereich der Wirbelkörper wird vervollständigt und auch rund um das Hüftgelenk folgen weitere Knochenelemente.

1 von 2

So langsam beginnen wir mit den ersten Rippen. Wir fügen noch einige Elemente an der Halswirbelsäule hinzu und montieren hier nun die ersten Rippen.

1 von 2

Es ist an der Zeit die Wirbelsäule mit dem Modellständer zu vereinen. Darüber hinaus erhalten die Wirbelkörper noch ihre oberen Fortsätze und auch das Becken wird weiter vervollständigt.

1 von 3

Der T-Rex kommt auf die Beine:

Natürlich bekommt unser Tyrannosaurus rex auch Beine. Daher beginnen wir im 11. Bauschritt damit das rechte Bein aufzubauen.

1 von 2

Im 12. Schritt wird das Bein vervollständigt und angebaut. Oben wird es über ein Kugelgelenk gehalten und unten mittels Technic-Stange fest an der Grundplatte fixiert. Die Zehen werden später folgen.

1 von 3

Auf einem Bein steht ein T-Rex schlecht, daher kommt als nächstes das linke Bein an die Reihe. Der Aufbau ähnelt dem des rechten, nur das es insgesamt weniger angewinkelt ist.

1 von 2

Jetzt sind beide Beine komplett und auch die Zehen montiert. Die Auflagefläche der Füße hatte in diesem und dem 12. Schritt auch noch ein paar weitere Details erhalten.

1 von 3

Rippen und Arme:

Im 15. Schritt erhält der Körper deutlich mehr Volumen, es sind die Rippen an der Reihe. Durch unterschiedliche Kombinationen gerader und gebogener Elemente entstehen hier die unterschiedlich gebogenen Rippen mit einer überraschend echten Optik.

1 von 2

Was wäre der T-Rex ohne seine ikonischen Stummelarme. Nun sind diese an der Reihe und auch der Beckenknochen bekommt noch letzte Elemente.

1 von 2

Der bewegliche Schwanz:

Jetzt geht es richtig in die Länge. Im 17. Schritt bauen wir das erste von vier Schwanzelementen. Diese werden alle schwenkbar am Skelett befestigt.

1 von 3

Leichte Variationen in der Teileauswahl sorgen dafür, das der Schwanz sich nach und nach zum Ende hin verjüngt.

1 von 3

Im 19. Schritt bauen wir die beiden letzten Schwanzelemente auf. Somit haben wir mit wenig Arbeit die Modelllänge in etwa verdoppelt.

1 von 4

Der Schädel – das gefährliche Ende:

So langsam nähern wir uns dem Ende des Modells und die Tüten werden kleiner. Im 20. Schritt beginnen wir den Aufbau des Schädels mit dem Gaumenbein.

1 von 2

Der Schädel bekommt etwas mehr Volumen und vor allem der Befestigungspunkt für die Verbindung mit der Nackenwirbelsäule entsteht.

1 von 2

Im mittleren Bereich des Schädels entsteht nun mehr Kontur. Besonders wichtig ist in diesem Schritt aber auch das feste einbinden des Montagepunktes in die Kontur.

1 von 2

Es fehlen zwar noch der Unterkiefer und die Zähne, aber das Ergebnis des 23. Bauschritts sieht schon richtig nach Schädel aus.

1 von 2

Im vorletzten Bauschritt wird der Schädel vervollständigt und montiert. Es ist schon beeindruckend, wie entscheidend doch die Zähne für die finale Optik sind. Der Unterkiefer des Modells ist beweglich aufgebaut.

1 von 3

Das große Finale:

Am Ende von 25 Bauschritten und guten sechs Stunden Aufbauzeit finalisieren wir unser Modell mit der Plakette, einer kleinen Ausgrabungsstätte und den beiden Minifiguren.

1 von 2

Der Aufbau ist eindrucksvoll sowohl vom späteren Ergebnis, als auch vom Zeitaufwand. Auch, wenn man natürlich häufig Elemente mehrfach aufbauen muss, wird einem nicht langweilig. Man sollte auch stehts konzentriert beim Aufbau dabei sein, da sonst schnell Ausrichtungen von Bausteinen falsch werden können. Zwar können auch größere Kinder bzw. Jugendliche das Modell problemlos aufbauen, aufgrund des höheren Preises und des reinen musealen Charakters ist die 18+ Positionierung aber gut gewählt. So erscheint das Modell nicht im regulären Katalog und weckt keine falschen Begehrlichkeiten bei Kindern.

Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend, auch die Farbgebung ist komplett homogen. Gestaltung und Detaillierung sind hier auf einem extrem hohen Nivau angesiedelt. Das Modell besitzt auch ein durchaus beindruckendes Gewicht und hohe Stabilität. Zum Tragen wird in der Anleitung darauf hingewiesen immer die beiden senkrechten Stützen zu greifen. Damit hat man einen guten Halt und nichts wird beschädigt.

1 von 8

Das Skelett verfügt über eine Vielzahl an Details und verschiedene Easter-Eggs, wie der versteckte Frosch, das vergrabene Fossil, Bernsteine mit Dino-DNA und natürlich die Minifiguren der beiden ikonischen Filmcharaktere vervollständigen das Modell. Die große Infoplakette ist vollständig bedruckt und steigert den musealen Charakter des Modells.

1 von 8

Fazit:

Das Set LEGO Jurassic World 76968 – Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus rex zählt zu den eindrucksvollsten Lego-Modellen und ein Highlight jeder Sammlung. Gestaltung und Detaillierung verleihen dem Modell einen musealen Charakter und machen es zu einem wahren Blickfang. Der UVP beläuft sich auf 249,99 €, aktuell (Stand: 03.11.2025) ist das Set etwa um die 205 € zu bekommen. Natürlich kein Schnäppchen, aber mit Blick auf die Dimensionen, die Geschaltung und Detaillierung ein dennoch angemessener Preis.

Das Baustein-Set Jurassic World 76968 – Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus rex wurde Game2Gether von Lego für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.