Adventskalender 2025 – Tag 22

Heute öffnen wir das 22. Türchen des Game2Gether Adventskalender 2025! Heute schicken wir unsere glücklichen Gewinner 1x mit dem Fallout Kochbuch ins kulinarische Ödland und 3x mit Everspace 2 (Steam Key + physisches Artbook) in den umkämpften Weltraum.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Bethesda“ und „Rockfish Games„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Fallout Kochbuch

Vault-Tec™ präsentiert Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaultbewohner, eine Sammlung köstlicher Rezepte zur Zubereitung der verstrahlten Nahrungsmittel aus der preisgekrönten Fallout-Videospielreihe der Bethesda Game Studios. Versehen mit zahlreichen Farbfotos und hilfreichen Anleitungen, enthält dieses Kochbuch über siebzig von Fallout inspirierte Gerichte. Versucht euch an einer Nuka-Cola-BBQ Sauce, Leguan am Spieß oder RAD-Möwen-Powernudeln – ein Hochgenuss für jeden Ödlandbewohner.

Everspace 2

Rein ins Cockpit und los geht die Loot-Spirale. Führt mit Everspace 2 die Geschichte des Vorgängers fort und durchstreift erneut die entmilitarisierte Zone (DMZ) des Cluster 34. Spieler wieder einmal in die Rolle eines Klons des Weltraumpiloten Adam Roslin.

Als die Existenz der DMZ auf dem Spiel zu stehen scheint, muss sich Klon-Adam nicht nur mit Piraten, Warlords und anderen Gaunern herumschlagen, sondern auch seinen Platz im Universum finden.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr