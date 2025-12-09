Adventskalender 2025 – Tag 10

Heute öffnen wir das zehnte Türchen des Game2Gether Adventskalender 2025! Heute erwartet euch ein Simulatoren-Bundle von Publisher Aerosoft für die PlayStation 5. Im Paket enthalten sind die Retail-Versionen des Fernbus Simulator, Heavy Cargo – The Truck Simulator und Notruf 112.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Aerosoft“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Fernbus Simulator

Im Fernbus Simulator schickt euch Aerosoft in Kooperation mit Flixbus hinaus in die Welt. Übernehmt das Steuer originalgetreuer Busse und bringt eure Passagiere sicher ans Ziel: Vom Brandenburger Tor in Berlin bis zum Eiffelturm in Paris und darüber hinaus können Spieler auf europäischen Landstraßen und Autobahnen viele Länder und Sehenswürdigkeiten entdecken. Enthalten im Spiel sind auch einige Map-DLCs für ein umfangreiches Europa-Erlebnis. Damit stehen euch neben deutschen Straßen auch die Niederlande, Tschechien, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Schweiz und Belgien offen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Heavy Cargo – The Truck Simulator

Groß, größer, Heavy Cargo. In diesem Simulator widmen wir uns dem Transport großer und sperriger Güter, von Baumaschinen bis hin zu Bauteilen von Windkraftanlagen. Unsere Missionen erledigen wir dabei in einer rund 175 km² großen Open World, in der wir auf Wunsch auch von den vorgegebenen Fahrtrouten abweichen und die Landschaft erkunden können. Die Spielwelt verfügt zudem über dynamische Wettereffekte, sowie Tag- und Nachtdarstellung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Notruf 112

Der Feuerwehr-Alltag – Menschen retten, Brände löschen. Notruf 112 – Die Feuerwehr-Simulation simuliert detailgetreu die Herausforderungen der Feuerwehr in einer Großstadt. Das Spiel entstand in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Mülheim, verspricht Realitätsnähe bei den verschiedenen Einsätzen. Darüber hinaus wartet auch ein Fahrzeugpool an originalgetreuen Feuerwehrfahrzeugen auf die Spieler, wie etwa das Löschgruppenfahrzeug (LF24).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Game2Gether Adventskalender 2025 – Tag 10 – Aerosoft





Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 06.01.2026 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2026, 23:59 Uhr