Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Details zu Kampf, Story & Charakteren

SEGA und das Ryu Ga Gotoku Studio haben frische Informationen zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties geteilt. Die Neuauflage des beliebten Serienklassikers erscheint am 12. Februar 2026 und bringt überarbeitete Grafik, neue Inhalte und ein deutlich erweitertes Kampfsystem mit sich.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties im Überblick

Protagonist Kazuma Kiryu kehrt mit seinem legendären Dragon-of-Dojima-Stil zurück. Der nun um zusätzliche Heat-Aktionen und eine Vielzahl klassischer Moves aus dem Original erweitert wurde. Laut den Entwicklern verfügt Kiryu in Yakuza Kiwami 3 über das bisher umfangreichste Repertoire an Angriffstechniken der gesamten Reihe. Neu hinzu kommt der Ryukyu-Kampfstil, der auf okinawanischer Kampfkunst basiert. Mit dem Tinbe-Schild und dem Rochin-Speer kann Kiryu dynamisch zwischen verschiedenen Waffen wie Sai, Tonfa, Tekko oder Nunchaku wechseln. Wird seine Heat-Leiste vollständig aufgeladen, lässt sich zudem der Dragon Boost aktivieren, der Kiryus Stärke und Geschwindigkeit kurzzeitig massiv erhöht.

Darüber hinaus können Spieler Kiryus Fähigkeiten durch Missionen und Training verbessern oder sein Smartphone anpassen, um seine Motivation und Leistungsfähigkeit zu steigern. Im neuen Kapitel Dark Ties schlüpfen Spieler in die Rolle von Yoshitaka Mine. Der im Jahr 2007 nach einem Verrat auf einen blutigen Rachefeldzug geht. Inmitten eines Yakuza-Konflikts in Kamurocho kämpft Mine mit einem eleganten, aber brutalen Shootboxing-Stil, der präzise Konter und schnelle Kombos ermöglicht. Seine Spezialfähigkeit Shackled Heart aktiviert den Modus Dark Awakening, der seine Kampfanimationen und Heat-Aktionen in verheerende Angriffe verwandelt.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC.