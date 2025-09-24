Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Remake mit allerhand neuen Features angekündigt

SEGA hat offiziell Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties enthüllt. Ein Remake des ursprünglich 2009 auf der PlayStation 3 erschienenen Klassikers. Der Titel erscheint am 12. Februar 2026 und bringt nicht nur eine aufpolierte Version der beliebten Story zurück, sondern auch brandneue Inhalte.

Zwei Welten: Kamurocho & Okinawa

Wie Fans der Reihe wissen, wechselt Yakuza 3 zwischen dem pulsierenden Rotlichtviertel Kamurocho und der idyllischen Küstenregion Okinawa. Dort versucht Serienheld Kazuma Kiryu, ein ruhigeres Leben zu führen und sein Sunshine Orphanage (im japanischen Original „Morning Glory Orphanage“) zu leiten. Doch die Vergangenheit lässt Kiryu nicht los: Politische Intrigen und die Machtspiele des Tojo-Clans reißen ihn schon bald wieder zurück in die Unterwelt. Das Remake verspricht, diese emotionalen Kontraste zwischen Familienidylle und Yakuza-Drama noch stärker herauszuarbeiten. Laut SEGA bietet die Neuauflage „neue Szenen“, die mehr Tiefe und Emotion in die bereits bekannte Geschichte bringen. Auch die Nebenaktivitäten wurden überarbeitet und erweitert, um die Spieler stärker in die Welt eintauchen zu lassen. Fans dürfen sich also nicht nur auf eine modernisierte Präsentation, sondern auch auf frische inhaltliche Akzente freuen.

Neues Kampagnen-Addon: Dark Ties

Ein Highlight des Remakes ist die zusätzliche Kampagne Dark Ties, die eine völlig neue Perspektive eröffnet. Hier übernimmt man die Rolle von Yoshitaka Mine, einem Schlüsselfigur aus Yakuza 3. Die Story erzählt Mines Weg vom erfolgreichen Startup-Unternehmer zum selbstgewählten Abstieg in die Yakuza-Welt. Angetrieben von der Suche nach wahren Bindungen, begibt er sich auf eine dramatische Reise, die nicht nur emotional, sondern auch spielmechanisch spannend wird: Dark Ties setzt auf boxorientierte Kämpfe und bietet eine Reihe von neuen Side-Activities.

Das Spiel erscheint in zwei Varianten:

Standard Edition

Digital Deluxe Edition:

Legendary Outfit Pack

Legendary Lads & Gals Pack

Ryukyu Gal Gang Customization Pack

Flip Phone Customization Pack

Legendary Background Music CD Set

Damit richtet sich SEGA sowohl an Nostalgiker, die die Story erneut erleben möchten, als auch an Fans, die neue Inhalte und Extras suchen. Mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties bringt SEGA einen der zentralen Teile der Ryu ga Gotoku-Saga modernisiert zurück – inklusive einer neuen, eigenständigen Kampagne, die das Yakuza-Universum sinnvoll erweitert. Für Fans von Kazuma Kiryu bedeutet das ein Wiedersehen mit bekannten Figuren und Orten, aber auch die Chance, völlig neue Geschichten zu erleben. Der Februar 2026 dürfte für Yakuza-Fans damit ein echter Pflichttermin werden.