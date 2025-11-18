Am Donnerstag, dem 20. November um 19 Uhr erwarten euch mit der Xbox Partner Preview Neuigkeiten zu kommenden Spielen von Partnern wie, IO Interactive, Tencent und THQ Nordic. Zudem ein paar brandneue Enthüllungen und Game Pass Ankündigungen.

Xbox Partner Preview Guide und Stream

Alle vorgestellten Spiele sind Xbox Play Anywhere kompatibel. Darunter auch 007 First Light, Tides of Annihilation und Reanimal. Damit könnt ihr mit einem einmaligen Kauf das Game auf Konsole, PC und unterstützten Handhelden genießen.

> Test zu KFA2 GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming Grafikkarte.

Die Show startet am Donnerstag um 19 Uhr digital auf den Xbox Kanälen von YouTube und Twitch. Die Veranstaltung bietet Live-Untertitel in den Sprachen vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, brasilianisches Portugiesisch, kastilisches Spanisch und mexikanisches Spanisch. Falls ihr die Show verpassen solltet, findet ihr eine Zusammenfassung später auf YouTube. Außerdem veröffentlicht Xbox Wire während der Übertragung exklusive Blogeinträge zu ausgewählten Titeln.