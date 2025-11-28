World of Warcraft: Midnight – Start und Feierlichkeiten

Mit World of Warcraft: Midnight rufen neue Abenteuer die Bewohner von Azeroth nach Hause, während sich Xal’atath und ihre Verschlingende Schar darauf vorbereiten, über die frisch polierten Stufen von Silbermond zu marschieren. Denn damit bricht das zweite Kapitel der Weltenseelen-Saga an. Diese startet weltweit am 3. März 2026.

World of Warcraft: Midnight Feierlichkeiten

Jedoch beginnen die Feierlichkeiten bereits viel früher. Wie zuvor angekündigt, beginnt der Vorabzugang auf Behausungen am 3. Dezember 2025 mit der regionalen Veröffentlichung des The War Within Inhaltsupdates 11.2.7 – Die Warnung – für Spieler, die Midnight vorbestellt haben. Im Zusammenhang damit feiern auch andere Blizzard-Spiele dieses phänomenale Ereignis für WoW.

Alle, die die Einführungs-Questreihe für WoW-Behausungen abschließen und im Spiel den Erfolg „Willkommen zu Hause!“ erhalten, schalten dadurch sofort spaßige Belohnungen für andere Titel von Blizzard frei:

Hearthstone Kartenrücken Trautes Heim

Kartenrücken Trautes Heim Overwatch 2 Skin, Spray und Namenskarte Xal’atath für Symmetra und Spielersymbol: Dunkles Herz

Skin, Spray und Namenskarte Xal’atath für Symmetra und Spielersymbol: Dunkles Herz Diablo Immortal Portal der Sin-dorei

Portal der Sin-dorei StarCraft II Console-Skins im Horde- und Allianz-Stil

Weitere Informationen dazu findet ihr auf der hauseigenen Seite von Blizzard.

Beta Trailer zu World of Warcraft: Midnight.