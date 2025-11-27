Weihnachten bei Disney+ mit Programmtipps und einem Kurzfilm

Die Adventszeit steht vor der Tür – und Disney+ bringt auch 2025 wieder jede Menge Weihnachtszauber auf die heimischen Bildschirme. Neben einem brandneuen Weihnachts-Spot und einem herzerwärmenden Kurzfilm von Taika Waititi liefert der Streaming-Dienst eine gewaltige Auswahl an Weihnachtsfilmen und -Episoden für jeden Geschmack.

Disney+ zelebriert Weihnachten 2025: neuer Spot & große Content-Offensive

Im neuen Disney+-Weihnachtsspot dreht sich alles um Magie, Nostalgie und gemeinsame Filmabende. Passend dazu veröffentlicht die Plattform eine beeindruckend große Sammlung an Weihnachtsfilmen und Specials, von Klassikern über Animationsfilme bis hin zu brandneuen Eigenproduktionen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen exklusiven Kurzfilm von Oscar®-Preisträger Taika Waititi, der eine berührende Geschichte über Fantasie, Freundschaft und den Zauber des Weihnachtsfests erzählt.

Die große Disney+ Weihnachtsliste 2025 – Highlights aus Filmen, Serien & Specials

Basierend auf dem offiziellen Disney+ Weihnachtspaket haben wir die wichtigsten Must-Sees kompakt zusammengefasst.

🎬 Neue & exklusive Highlights

A Very Jonas Christmas Movie – die drei Jonas Brothers in einem turbulenten Xmas-Abenteuer

– die drei Jonas Brothers in einem turbulenten Xmas-Abenteuer Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll – Rückkehr der beliebten Weihnachts-Elfen

– Rückkehr der beliebten Weihnachts-Elfen Taika Waititis neuer Weihnachts-Kurzfilm – emotional, fantasievoll, typisch Waititi

– emotional, fantasievoll, typisch Waititi Weihnachten im Anflug – herzerwärmende neue Animation rund um Moon und Luna

Weihnachtsklassiker auf Disney+

Kevin – Allein zu Haus & Kevin – Allein in New York

& Nightmare Before Christmas

Das Wunder von Manhattan

Die Muppets Weihnachtsgeschichte

Versprochen ist versprochen

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte

Disney- & Familienmagie

Die Eiskönigin 1 & 2

Der Nussknacker und die vier Reiche

Die Schöne und das Biest – Weihnachtszauber

Mickys turbulente Weihnachtszeit

Mickys fröhliche Weihnachten

Santa Clause Special

Santa Clause: Die Serie Staffel 1 & 2

Staffel 1 & 2 Santa Clause – Eine schöne Bescherung

Santa Clause 2 & 3

Weihnachtsfolgen großer Serien

Modern Family – mehrere Xmas-Folgen

– mehrere Xmas-Folgen The Bear – „Fische“

Akte X – zwei ikonische Weihnachts-Episoden

– zwei ikonische Weihnachts-Episoden 9-1-1 – Weihnachtschaos in Los Angeles

– Weihnachtschaos in Los Angeles Desperate Housewives – „Eskalation“

New Girl – „Partyhopping“

Grey’s Anatomy – zwei Weihnachtsfolgen

– zwei Weihnachtsfolgen The Simpsons – zahlreiche Holiday-Episoden

Kinder- & Animationshits

Gregs Tagebuch: Keine Panik!

Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt

LEGO Star Wars Holiday Special

Diese Auswahl bietet mehr als genug Stoff für Filmabende, Familiennachmittage und nostalgische Reisen in die magische Welt der Feiertage. Disney+ liefert auch 2025 ein beeindruckendes Weihnachtsprogramm. Mit neuen Filmen, alten Klassikern, exklusiven Specials, Serienepisoden und sogar einem realen Hot-Chocolate-Event in Berlin. Perfekt für alle, die sich in der kalten Jahreszeit auf der Couch einkuscheln und in Weihnachtsstimmung eintauchen wollen.