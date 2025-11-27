Weihnachten bei Disney+ mit Programmtipps und einem Kurzfilm

Die Adventszeit steht vor der Tür – und Disney+ bringt auch 2025 wieder jede Menge Weihnachtszauber auf die heimischen Bildschirme. Neben einem brandneuen Weihnachts-Spot und einem herzerwärmenden Kurzfilm von Taika Waititi liefert der Streaming-Dienst eine gewaltige Auswahl an Weihnachtsfilmen und -Episoden für jeden Geschmack.
Disney+ zelebriert Weihnachten 2025: neuer Spot & große Content-Offensive
Im neuen Disney+-Weihnachtsspot dreht sich alles um Magie, Nostalgie und gemeinsame Filmabende. Passend dazu veröffentlicht die Plattform eine beeindruckend große Sammlung an Weihnachtsfilmen und Specials, von Klassikern über Animationsfilme bis hin zu brandneuen Eigenproduktionen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen exklusiven Kurzfilm von Oscar®-Preisträger Taika Waititi, der eine berührende Geschichte über Fantasie, Freundschaft und den Zauber des Weihnachtsfests erzählt.
Die große Disney+ Weihnachtsliste 2025 – Highlights aus Filmen, Serien & Specials
Basierend auf dem offiziellen Disney+ Weihnachtspaket haben wir die wichtigsten Must-Sees kompakt zusammengefasst.
🎬 Neue & exklusive Highlights
- A Very Jonas Christmas Movie – die drei Jonas Brothers in einem turbulenten Xmas-Abenteuer
- Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll – Rückkehr der beliebten Weihnachts-Elfen
- Taika Waititis neuer Weihnachts-Kurzfilm – emotional, fantasievoll, typisch Waititi
- Weihnachten im Anflug – herzerwärmende neue Animation rund um Moon und Luna
Weihnachtsklassiker auf Disney+
- Kevin – Allein zu Haus & Kevin – Allein in New York
- Nightmare Before Christmas
- Das Wunder von Manhattan
- Die Muppets Weihnachtsgeschichte
- Versprochen ist versprochen
- Disneys Eine Weihnachtsgeschichte
Disney- & Familienmagie
- Die Eiskönigin 1 & 2
- Der Nussknacker und die vier Reiche
- Die Schöne und das Biest – Weihnachtszauber
- Mickys turbulente Weihnachtszeit
- Mickys fröhliche Weihnachten
Santa Clause Special
- Santa Clause: Die Serie Staffel 1 & 2
- Santa Clause – Eine schöne Bescherung
- Santa Clause 2 & 3
Weihnachtsfolgen großer Serien
- Modern Family – mehrere Xmas-Folgen
- The Bear – „Fische“
- Akte X – zwei ikonische Weihnachts-Episoden
- 9-1-1 – Weihnachtschaos in Los Angeles
- Desperate Housewives – „Eskalation“
- New Girl – „Partyhopping“
- Grey’s Anatomy – zwei Weihnachtsfolgen
- The Simpsons – zahlreiche Holiday-Episoden
Kinder- & Animationshits
- Gregs Tagebuch: Keine Panik!
- Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt
- LEGO Star Wars Holiday Special
Diese Auswahl bietet mehr als genug Stoff für Filmabende, Familiennachmittage und nostalgische Reisen in die magische Welt der Feiertage. Disney+ liefert auch 2025 ein beeindruckendes Weihnachtsprogramm. Mit neuen Filmen, alten Klassikern, exklusiven Specials, Serienepisoden und sogar einem realen Hot-Chocolate-Event in Berlin. Perfekt für alle, die sich in der kalten Jahreszeit auf der Couch einkuscheln und in Weihnachtsstimmung eintauchen wollen.