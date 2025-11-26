TOOCAA NOVA: KI-unterstützter Lasergravierer – jetzt bestellbar

Der chinesische Hersteller TOOCAA kündigt mit dem TOOCAA NOVA einen neuen Desktop-Laser-Gravierer an, die sich durch modulare Hardware, integrierte Sicherheitsfunktionen und eine KI-gestützte Steuerung auszeichnen soll. Ab sofort ist der NOVA direkt bei im Shop von TOOCAA* vorbestellbar. Wer bis zum 30. November, 18:00 Uhr bestellt, bekommt einen Early-Bird-Rabatt von 30 %.

KI-gestützte Bedienung und Design-Automatisierung

Ein zentrales Merkmal des NOVA ist die interne CreateFlow™-Engine, ein KI-System, das aus Text, Bildern oder Skizzen automatisch gravurfertige Designs erzeugen kann. Diese Funktion richtet sich insbesondere an Nutzer, die ohne externe Software oder Vorkenntnisse eigene Designs erstellen möchten. Mittels spezieller QR-Code-Karten ist eine automatische Erkennung der Materialien möglich, sodass direkt die passenden Einstellungen gewählt werden können. Herzstück ist ein spezieller Chip, der NPU mit dualer MCU und CPU kombiniert, um eine besonders starke KI-Leistung zu ermöglichen.

Modulares Lasersystem und technische Ausstattung

Der TOOCAA NOVA nutzt ein austauschbares Lasermodul-System, das eine flexible Anpassung an verschiedene Materialien ermöglichen soll.

10 W und 20 W Diodenlaser für Holz, Leder, Acryl und Kunststoff

2 W IR-Laser für Gravuren auf Metall und empfindlichen Oberflächen

Das modulare Design erlaubt einen schnellen Wechsel zwischen Leistungsstufen und Wellenlängen, ohne zusätzliche Werkzeuge. Ein Autofokus-System sorgt für eine automatische Höheneinstellung des Lasers, hier ist keine manuelle Ausrichtung mehr notwendig.

Zur optischen Erfassung setzt TOOCAA auf die integrierte HyberCam™, eine 5-Megapixel-Weitwinkelkamera. Diese bietet eine Echtzeit-Vorschau der Arbeitsfläche, automatische Kalibrierung sowie eine präzise Submillimeter-Positionierung der Gravurdateien. Das Kamerasystem ermöglicht auch eine automatische Erkennung von Gravurobjekten mit einer ebenfalls automatischen Ausrichtung der Dateien.

Mechanik, Präzision und Arbeitsraum

Die Maschine verfügt über eine stabile Metallstruktur mit 90°-Rotationsachse und optionalem Rotary-Modul, das die Gravur von zylindrischen Objekten wie Tassen oder Flaschen erlaubt. Ein PowerCore™-System steuert Geschwindigkeit und Präzision, um auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten exakte Linienführungen zu gewährleisten.

Technische Daten

Parameter Wert Laserleistung 10 W / 20 W (Diodenlaser), 2 W (IR-Modul) Wellenlänge 455 nm (blau) / 1064 nm (IR) Gravurfläche DIN A4 – 297 x 210 mm Kamera HyberCam™ – 5 MP Weitwinkel mit Echtzeit-Vorschau Steuerung Touchscreen, PC-Software, Cloud-Anbindung Prozessor Integrierter NPU + Dual-MCU + CPU-System Materialerkennung Automatisch, KI-gestützt Sicherheitsklasse Laserklasse 1, SafeShell™ Gehäuse Abluftsystem Duale Filterkanäle mit automatischer Regelung Softwareformate SVG, PNG, DXF, G-Code Rotary-Unterstützung Ja, optionales Rotary-Modul Betriebssystem-Kompatibilität Windows, macOS, Linux (über Web-App)

Sicherheit und Belüftung

Der TOOCAA NOVA ist als vollständig geschlossene Lasereinheit konstruiert und erfüllt die Anforderungen der Laserschutzklasse 1. Das SafeShell™-System umfasst doppelte Luftfilterkanäle, eine aktive Rauchabsaugung sowie eine automatische Unterbrechung beim Öffnen der Abdeckung oder Bewegung des Geräts. Zusätzlich überwacht das System Temperatur und Luftstrom in Echtzeit. Auch eine Kindersicherung ist integriert.

Software-Integration und Cloud-Anbindung

Neben der lokalen Steuerung über das integrierte Touchdisplay oder PC-Software unterstützt der NOVA eine Cloud-Anbindung für Designverwaltung, Materialprofile und Projektarchivierung. Daten können lokal oder optional über die TOOCAA-Plattform verarbeitet werden.

Verfügbarkeit

Weitere Informationen und technische Details unter:

https://nova.toocaa.com/