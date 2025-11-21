Tides of Annihilation sieht immer brachialer aus

Eclipse Glow Games hat frisches Gameplay zu Tides of Annihilation veröffentlicht und darin rund vier Minuten neuer Spielszenen präsentiert. Der kommende Actiontitel, der stark von Artuslegenden inspiriert ist, zeigt Protagonistin Gwendolyn und ihren Begleiter Lamorak im Kampf gegen den gestaltwandelnden Boss Tyronoe, inklusive spektakulärer Wechsel zwischen realer Welt und Spiegelreich.

Tides of Annihilation geht richtig ab

Es setzt auf ein schnelles, „spektrales“ Kampfsystem, das drei spielbare Ritter umfasst und Spieler*innen ständig zwischen zwei Ebenen agieren lässt: einem zerstörten, postapokalyptischen London und dem mystischen Avalon. Ein zentraler Bestandteil des Gameplays ist das sogenannte Dual Frontline Battle System, das im neuen Video ausführlich demonstriert wird. Dieses ermöglicht das abwechselnde Steuern zweier Charaktere innerhalb eines Kampfes, um Kombos, Konter und taktische Rollenwechsel zu nutzen. Die neuen Szenen bieten einen ersten Eindruck davon, wie nahtlos der Übergang zwischen den Dimensionen funktioniert und wie dynamisch der Bosskampf gegen Tyronoe ausfällt.

Tides of Annihilation befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in Entwicklung. Einen Releasetermin gibt es noch nicht.