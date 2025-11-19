Tales of Berseria Remastered kommt schon Ende Februar

Bandai Namco hat offiziell Tales of Berseria Remastered angekündigt. Eine modernisierte Neuauflage des beliebten JRPGs, die am 27. Februar 2026 weltweit für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheint am 26. Februar. Die neue Version bietet grafische Verbesserungen, optimierte Performance, überarbeitete Komfortfunktionen und zahlreiche Inhalte aus der ursprünglichen DLC-Kollektion.

Spielinhalt & Neuerungen

Tales of Berseria Remastered bringt den Klassiker in zeitgemäßer Darstellung zurück und kombiniert das emotionale Abenteuer von Velvet mit modernen Features:

Wichtige Features

Verbesserte Grafik & optimiertes Gameplay

Emotion vs. Vernunft: Eine düstere Geschichte über Trauma, Moral und Rache

Modernisiertes Kampfsystem: Freie Artes-Belegung, schnelle Kombos, Soul-Mechanik

Freie Artes-Belegung, schnelle Kombos, Soul-Mechanik Quality-of-Life-Upgrades: Zielmarker, optionale Gegner-Begegnungen, überarbeitetes Traversal

Zielmarker, optionale Gegner-Begegnungen, überarbeitetes Traversal Inklusive vieler DLCs des Originals:

– Kostüme aus früheren Tales of-Spielen

– Zusatzausrüstung

– Bonus-Inhalte aus 2016

Die Remastered-Version soll ein besonders flüssiges Spielerlebnis bieten und macht einen der beliebtesten Tales of-Teile erstmals vollständig für aktuelle Konsolen verfügbar.