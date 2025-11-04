Stargate SG-1 Gateroom von BlueBrixx – Review des Sci-Fi-Klemmbausatzes

Ihr braucht noch ein Statement-Objekt für Euren Gaming-Room oder ein Geschenk für einen Freund mit Nerd-Faktor? Dann könnte der Stargate SG-1 Gateroom von BlueBrixx doch sicher in Euer Beuteschema passen. Zwar ist die TV-Serie bereits seit einigen Jahren eingestellt, aber dank kontinuierlicher TV-Ausstrahlung finden auch junge Sci-Fi-Fans ihren Weg durch das Sternentor und zu einer der unterhaltsamsten Serien. Mit Witz und Charme ist die Serie auch heute noch, mittlerweile Generations-übergreifend, sehr sehenswert.

Das alles (und insbesondere da es in unserer Redaktion einige Fans der Serie gibt) ist Grund genug, das Klemmbaustein-Set 106842 von BlueBrixx einmal selbst zu bauen und dabei genauer anzuschauen.

Ein Stück Sci-Fi-Geschichte aus Klemmbausteinen

Mit „Stargate SG-1“ eroberte Ende der 1990er-Jahre eine Science-Fiction-Serie die Fernsehlandschaft, die bis heute Kultstatus genießt. Die Serie basiert auf dem Kinofilm aus dem Jahr 1994 und setzt etwa ein Jahr nach der Handlung des Films an.

Die Serie erzählt von einem militärisch-wissenschaftlichen Team, das mithilfe eines uralten außerirdischen Portals, dem Stargate, ferne Welten erforscht. Über zehn Staffeln hinweg verband „Stargate SG-1“ auf einzigartige Weise Abenteuer, Mythologie und Technologie und schuf ein eigenes, reiches Universum.

Eines der zentralen Elemente der Serie ist der Gateroom. Er ist der Startpunkt jeder Mission, pulsierendes Herz der Basis und ikonisches Motiv unzähliger Szenen. Für viele Fans ist dieser Raum untrennbar mit der Faszination verbunden, die Stargate bis heute ausstrahlt.

Stargate SG-1 Gateroom

Das BlueBrixx Gateroom-Set im Überblick

Mit dem Gateroom-Set von BlueBrixx* wird genau dieses ikonische Setting als Klemmbausteinmodell zum Leben erweckt. Das Set umfasst 2430 Bauteile und richtet sich in erster Linie an erfahrene Baumeister und Stargate-Enthusiasten, die ein anspruchsvolles Bauprojekt mit hohem Schauwert suchen.

Das Setting orientiert sich eng am Serienvorbild: Das Stargate thront mittig auf der markanten Rampe, während die Kontrollraum-Fensterfront den charakteristischen Rahmen bildet.

Das Set aus der Blue Brixx Pro-Serie kommt in einem großen, vollständig bedrucktem Karton, der bereits einen guten Überblick über das fertige Set bietet. Im großen Karton befinden sich dann noch zwei kleinere Schachteln (A und B). Ihr müsst aus beiden Kartons alle Beutel mit Bausteinen entnehmen, da es hier keine Vorsortierung gibt und sich somit auch in Schachtel B Tüten aus frühen Bauabschnitten befinden. Insgesamt ist das Set auf mehrere Beutel in insgesamt 8 Bauschritte unterteilt.

Die Bauabschnitte 1-8 sind dann jeweils auf mehrere Beutel verteilt. Diese müsst Ihr immer komplett nutzen. Eine weitere Unteraufteilung erfolgt nämlich nicht. Das gestaltet den Aufbau etwas komplexer und erfordert eine gute Sortierstrategie.

Bauabschnitte

Insgesamt 8 Bauabschnitte liegen vor Euch.

Bodenplatte Seitenwände Rückwand Rolltor rechts mit Zahnradmechanik Rolltor links mit Zahnradmechanik Sternentor (Grundgerüst) Sternentor (Technik) Gateroom-Ausstattung, Zubehör und Figuren

Anleitung

Die rund 160 Seiten dicke Anleitung liegt dem Set in gedruckter Form bei. Ihr könnt Euch allerdings auch die komplette Anleitung per Download direkt bei BlueBrixx herunterladen und recht komfortabel z.B. auf einem Tablet zum Bau verwenden. Persönlich bevorzuge ich sogar mittlerweile die Download-Variante, da ich hier ganz bequem kompliziertere oder kleinteilige Bauphasen durch Heranzoomen vergrößern kann.

Platzbedarf

Am besten baut Ihr an einem Tisch, der ausreichend Platz und auch Stabilität bietet. Der fertige Gateroom ist nämlich ein richtig große Diorama und misst immerhin 27,8 cm (b) x 21,7 cm (h) x 43,3 cm (t).

Preis

Mit einem Preis im mittleren Segment, das Set kostet aktuell 159,95 €, bietet BlueBrixx hier ein offizielles Lizenzmodell, das vor allem durch seinen Detailreichtum und die markante Optik punktet. Bereits auf den ersten Blick vermittelt der Bausatz eine authentische Stargate-Atmosphäre, die Fans sofort wieder in die Welt von SG-1 eintauchen lässt.

Bewertungskriterien im Überblick

Im weiteren Verlauf unserer ausführlichen Rezension beleuchten wir die wichtigsten Kategorien wie Klemmkraft, Steinequalität, Bauspaß und Preis-Leistung einzeln.

Die Tabellenübersicht der Hauptkategorien bietet Euch dabei einen klaren und transparenten Gesamtüberblick. Anschließend könnt Ihr die einzelnen Kriterien auch noch ausführlich beschrieben nachlesen.

Auswertungstabelle Klemmbaustein-Set

Kategorie Bewertungsskala (1–5 ⭐) Anmerkung / Details Technische Qualität Klemmkraft der Steine ⭐⭐⭐⭐☆ fester Halt, leicht lösbar, an einigen (wenigen) Stellen erst vollständiger Halt nach weiterem Bauabschnitt Steinequalität ⭐⭐⭐⭐☆ saubere Kanten, kaum Gussfehler Farbtreue ⭐⭐⭐⭐☆ nur geringe Farbabweichungen Sticker/Prints ⭐⭐⭐⭐⭐ vollständig hochwertige Prints Passgenauigkeit ⭐⭐⭐⭐☆ kaum Spalten, leicht verzogen im Bereich der Bodenplatten Verpackung ⭐⭐⭐☆☆ Stabil, allerdings überdimensioniert, viel Plastikmüll (Teile-Tüten) Anleitung ⭐⭐⭐☆☆ gut verständlich, wenig Perspektiven, digital und gedruckt Bauerlebnis Bauspaß ⭐⭐⭐⭐☆ insgesamt relativ abwechslungsreich Bauzeit/Komplexität ⭐⭐⭐☆☆ rund 6 Stunden, für Fortgeschrittene, für Kinder ab 12 Jahren ggf. mit Hilfe Stabilität des Models ⭐⭐⭐⭐☆ bis auf eine auch später herausnehmbare Wand, sehr stabil Endergebnis Optik/Detailtreue ⭐⭐⭐⭐☆ viele Details, maßstabsuntreu Spielwert / Präsentationswert ⭐⭐⭐⭐☆ sowohl gut bespielbar, Hingucker im Regal Preis/Leistung ⭐⭐⭐⭐☆ für Teileanzahl und Qualität ein sehr fairer Preis

Die Bewertungskriterien im Detail

Klemmkraft der Steine

Wie bei vielen Klemmbaustein-Sets gibt es auch beim Gateroom ein paar zunächst empfindliche Stellen, die sich aber im weiteren Verlauf von ganz alleine beheben. Insbesondere sind dies immer die Stellen, die an einem 1x…-Teil hängen. Davon gibt es auch in diesem Set ein paar wenige Ecken, z. B. in den Seitenteilen, die erst durch die Verbindung mit der Bodenplatte Halt finden.

Darüber hinaus sind die großen quadratischen Bodenplatten ein wenig schwierig und auch leicht verbogen. Diese mussten immer wieder korrigierend nachgedrückt werden. Je schwerer das Gesamtmodell wurde, umso besser setzten sich die Platten.

Insgesamt ist die Klemmkraft aber durchweg als gut zu bezeichnen.

Steinequalität

Im gesamten Set gab es keine Fehlgüsse oder Teile mit scharfen Graten oder Kanten. Bei lediglich wenigen Teilen ragte ein kleiner Gieß-Ansatz hervor, der sich allerdings leicht mit dem Fingernagel wegknipsen ließ. Damit gibt es auch für die Steinequalität das Urteil gut.

Farbtreue

Betrachtet man das Gesamtset, z. B. auf der relativ monotonen Außenseite, bemerkt man kaum Farbabweichungen.

Sticker / Prints

Hier gibt es die volle Punktezahl, denn BlueBrixx hat im gesamten Set nur bedruckte Steine. Die Druckqualität ist hervorragend und sogar die recht kleinen Chevrons (die außerirdischen „Buchstaben“ auf dem Sternentor) sind gut erkennbar.

Passgenauigkeit

Bis kurz vor Fertigstellung des Dioramas hat alles gepasst. Dann kamen allerdings die beiden oberen Halterungen des Stargates, die so gar nicht der Anleitung entsprechend passen wollten. Ansonsten gibt es nur wenig Spalten oder Ungenauigkeiten. So lassen sich z. B. beide Rolltore an den Seitenwänden problemlos installieren und funktionieren durch einen kleinen Zahnradmechanismus reibungslos.

Verpackung

Der Außenkarton ist vollständig bedruckt und zeigt auf der Vorderseite die Gesamtansicht des Dioramas. Die Rückseite ist mit verschiedenen Detailaufnahmen versehen. Den Sinn der beiden Innenkartons (A und B) ist leider nicht erkennbar, nachdem sich in beiden Tüten aus allen Bauabschnitten befinden und keine Vorsortierung stattfindet. Darüber hinaus bin ich zunächst irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass es keine gedruckte Anleitung gibt, da sich diese in Karton B befand. Letztlich mag dies vermutlich eine bei der Zusammenstellung des Sets innerbetriebliche Vereinfachung sein, macht allerdings für den Klemmer nur wenig Sinn und liefert zusätzlichen Müll.

Ebenfalls jede Menge Müll liefern die unzähligen Plastiktüten, in denen die Bausteine aufgeteilt sind. Mit durchschnittlich 4-5 Tüten pro Bauabschnitt kommt eine ganze Ladung Plastikmüll ins Haus.

Anleitung

Wie bereits oben beschrieben, könnt Ihr entweder die Papier-Anleitung oder die digitale Version benutzen. Das ist zeitgemäß komfortabel und bedient alle Vorlieben der Klemmer. Punkteabzug gibt es aber trotzdem, da viele Ansichten statisch sind und z. B. keine Rückansicht bieten. So muss man sich auf eigene Erfahrungen verlassen oder so manches komplexere Modul mehrfach hin und her drehen, bis man sich die Lösung erarbeitet hat.

Bauerlebnis

Bauspaß

Insgesamt ist der Bauspaß befriedigend. Es liegt einfach in der Natur des Dioramas, dass sehr viel grau in grau gearbeitet werden muss. Das ist durchweg doch sehr monoton und verleitet dazu, den Weiterbau auf den nächsten Tag zu verschieben.

Bauzeit / Komplexität

Insgesamt könnt Ihr das Set in rund 6 Stunden zusammenbauen. Als „Pro-Set“ ist dieses Set für „Fortgeschrittene“ empfohlen. Für ganz kleine Klemmbaustein-Enthusiasten ist das Set somit nicht geeignet. Jedoch dürfte ein Kind ab 10/12 Jahren mit der Hilfe eines Erwachsenen durchaus klar kommen.

Stabilität des Models

Insgesamt könnt Ihr das fertige Diorama einfach bewegen. Es gibt allerdings ein Bauteil, welches absichtlich nur an zwei Einzelnoppen hängt und daher naturgemäß empfindlich ist. Es lässt sich nämlich die linke Seitenwand entfernen um z. B. leichter mit den Figuren und dem Set zu spielen. Das ist prinzipiell eine gute Idee, aber kann auch schnell ärgerlich sein, wenn man beim Transport an diese „Schwachstelle“ nicht denkt.

Endergebnis

Optik / Detailtreue

Auf den ersten Blick fällt eines direkt auf: das Sternentor ist im Verhältnis mit den Figuren eine Spur zu klein geraten. Das ist jetzt nicht so dramatisch, aber fällt einem Fan der Serie halt doch ins Auge.

Ansonsten besticht das gesamte Set durch sehr viel Detailverliebtheit. So ist ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus auf die Verkabelung des Gaterooms ausgelegt, die nach Fertigstellung auch richtig was hermacht. Vom Feuerlöscher bis zum Notfall-Telefon oder den Gateroom-Geschützen ist alles enthalten, was das Team für den Einsatz benötigt.

Die Figuren von SG-1 selbst sind ebenfalls gut zu identifizieren. Schade ist allerdings, dass Ihr die Entscheidung Haare oder Mütze treffen müsst. Beides geht leider nicht.

Spielwert / Präsentationswert

Bei erwachsenen Klemmern ist vermutlich der Präsentationswert vordergründig. Mit dem Gateroom-Diorama bekommt Ihr auf jeden Fall ein recht ansehnliches Statement-Objekt mit dem dazugehörigen Nerd-Faktor.

Aber auch der Nerd-Nachwuchs sollte jede Menge Spielspaß aus dem Set herausholen können. Dank Wechselscheiben könnt Ihr das Sternentor aktiviert oder auch mit Iris geschlossen halten. Ebenso die Aktivierungsleuchten am Tor, die rot aktiviert oder orange deaktiviert sind. Somit steht einer Reise auf einen weit entfernten Planeten eigentlich nichts im Weg.

Preis / Leistung

Für ein Set mit 2430 Klemmbausteinen ist der Preis von 159,95 € absolut angemessen.

Die Reise durch das Sternentor kann beginnen

Fazit

Ich bin, bis auf ein paar Kleinigkeiten, absolut begeistert. Das Set macht im zusammengebauten Zustand richtig was her. Jetzt muss ich nur noch einen würdigen Platz dafür finden oder besser: schaffen, da es eben auch richtig groß ist. Als Stargate-Fan der ersten Stunde für mich aber absolut ein „Must-have“ für jeden Serien-Fan, egal ob jung oder alt!

