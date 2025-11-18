Stargate Atlantis – Zero-Point-Modul (ZPM) von BlueBrixx – Review des Sci-Fi-Klemmbausatzes

Nachdem wir Euch schon mehrfach in die wunderbare Welt der Klemmbausteine mitnehmen durften, freuen wir uns, Euch heute das BlueBrixx Pro „Stargate Atlantis – Zero-Point-Modul“ (Set-Nr. 106841)* im Detail vorzustellen.

Energiequelle der Antiker – Das Zero-Point-Modul

Mit Stargate Atlantis setzte die erfolgreiche Science-Fiction-Reihe das Universum von Stargate SG-1 fort. Das Sequel führte die Zuschauer in die sagenumwobenen Stadt der Antiker: Atlantis. Tief in der Pegasus-Galaxie gelegen, hielt sowohl ein neues Team, aber auch neue Freunde und Feinde Einzug in die Sci-Fi-Serie.

Der Serienableger, der von 2004 bis 2009 ausgestrahlt wurde, begeisterte Fans durch ihren Mix aus Entdeckergeist, futuristischer Technologie und der charakteristischen Mischung aus Action und Teamdynamik.

Ein wichtiges Element und zentrales Objekt vieler Episoden waren das Zero-Point-Modul (ZPM). Hierbei handelt es sich um eine hochentwickelte Energiequelle, mit der ganze Städte oder eben auch die Stargates betrieben werden konnten. Für viele Fans gilt es als eines der ikonischsten Technologieelemente des gesamten Stargate-Universums. Grund genug, sich so ein episches Stück Fernsehgeschichte in die heimische Vitrine zu holen!

Das BlueBrixx Pro Zero-Point-Modul im Überblick

Mit dem Zero-Point-Modul-Set aus der BlueBrixx Pro-Serie hat der Hersteller ein außergewöhnliches Sammler- und Ausstellungsstück geschaffen, das eines der faszinierendsten Objekte des Stargate Atlantis-Universum detailreich nachbildet.

Das Set umfasst 1.278 Bauteile und richtet sich vor allem an erfahrene Baumeister und Stargate-Enthusiasten, die Freude an präzisem Bauen und an außergewöhnlichen Displaymodellen haben.

Das Besondere an dem Set ist die inkludierte LED-Beleuchtung.

Aufbau

Dem Set liegt eine Anleitung in Papierform bei. Ihr könnt aber auch, wie eigentlich bei allen Modellen von BlueBrixx, eine digitale Fassung herunterladen.

Der Aufbau ist in vier Teilabschnitte unterteilt, die einige überraschende Bautechniken beinhalten.

Bauabschnitt 1 beschäftigt sich komplett mit dem sehr stabilen Untergestell samt kleinem Stargate und Beschriftungsplakette. Sowohl die Stargate-Steine, als auch die Plakette sind hochwertig bedruckt, wie auch schon beim tollen Gateroom-Diorama.

Die restlichen Bauabschnitte drehen sich dann um das ZPM. Zunächst erfolgt die innere Struktur, bei der Ihr auch direkt die mitgelieferte LED-Beleuchtung einbauen müsst. Im sehr raffinierten Kern baut Ihr auch direkt die Befestigung der äußeren Hülle, also der sichtbaren „Kristalle“. Dies ist, dank guter Bebilderung in der Anleitung, erstaunlich einfach zu bewerkstelligen.

Etwas kniffliger gestaltet sich die Umhüllung. Besonders auffällig ist die transparente Farbgestaltung der Energieelemente, die dem Modell seinen charakteristischen Leuchteffekt verleiht.

Hier ist die genaue Zusammenstellung der einzelnen Elemente zwar ausführlich beschrieben, beim endgültigen Zusammenbau, insbesondere bei der genauen Platzierung der Elemente, war die Bebilderung in der Anleitung etwas missverständlich, was aber, nach ein wenig Tüfteln, dann wieder richtig zu stellen war.

Das Modell

Das fertige ZPM-Modell überzeugt durch eine stimmige Kombination aus klaren Linien, glatten Oberflächen und dezenten Farbverläufen, die dem futuristischen Design aus der Serie gerecht werden. Ihr bekommt ein schönes Ausstellungsobjekt für Eure Stargate-Sammlung.

Einziger Wermutstropfen ist das etwas zu kurz geratene USB-Kabel der LED-Beleuchtung. Hierfür benötigt Ihr entweder einen Stecker oder direkt eine USB-Steckdose in unmittelbarer Nähe des Modells. Wenn Ihr dies so nicht einrichten könnt, müsst Ihr Euch eine USB-Verlängerung besorgen.

Das Set kostet 79,95 € und ist sowohl online, als auch in den meisten Filialen erhältlich.

Bewertung im Überblick

Kategorie Bewertungsskala (1-5 ⭐) Anmerkung / Details Technische Qualität Klemmkraft ⭐⭐⭐⭐☆ solide Verbindung im Kern, teilweise instabil in der Ummantelung Steinequalität ⭐⭐⭐⭐☆ saubere Formen, keine Gussfehler Farbtreue ⭐⭐⭐⭐☆ klare, kräftige Farben, gute Lichtdurchlässigkeit Passgenauigkeit ⭐⭐⭐⭐☆ durchaus präzise, kaum Spiel Sticker/Prints ⭐⭐⭐⭐⭐ nur Prints Teilevielfalt/Exklusivität ⭐⭐⭐⭐☆ viele transparente Spezialteile Verpackung ⭐⭐⭐⭐☆ Karton stabil, Gestaltung informativ, sachlich, Bausteine in Plastikbeutel (nach Bauabschnitt sortiert) Anleitung ⭐⭐⭐⭐☆ durchaus verständlich, aber teils kleine Schritte schwer erkennbar Bauerlebnis Bauspaß ⭐⭐⭐☆☆ interessante Bautechniken, teilweise häufige Wiederholungen Bauzeit / Komplexität ⭐⭐⭐☆☆ ca. 3- 4 Stunden, für Fortgeschrittene Stabilität des Modells ⭐⭐⭐⭐☆ recht stabil Endergebnis Optik/Designtreue ⭐⭐⭐⭐☆ Sehr nah am Serienvorbild Spielwert / Präsentationswert ⭐⭐⭐⭐⭐ eher Displaymodell als Spielset Preis-Leistungs-Verhältnis ⭐⭐⭐⭐☆ hoher Detailgrad rechtfertigt den Preis

Fazit

Mit dem Zero-Point-Modul-Set* liefert BlueBrixx Pro ein gelungenes Sammlerstück für Stargate-Fans. Die Mischung aus transparenten Bauelementen, stabiler Konstruktion und authentischem Design macht das Modell zu einem echten Hingucker. Zwar erfordert der Aufbau etwas Geduld und Erfahrung, doch wer Spaß an präzisem Bauen und Sci-Fi-Designs hat, wird hier reich belohnt. Ein starkes Set mit klarer Zielgruppe: weniger Spielset – mehr Vitrinenmodell mit Charme.

Bildquelle: Blue Brixx / Game2gether

* Bei den mit (*) markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Von Käufen, die über einen solchen Link durchgeführt werden, erhält Game2Gether eine Provision. Die Preise bleiben dadurch unverändert.