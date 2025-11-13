RIDE 6: Meilenstein der Motorrad-Rennserie erscheint im Februar

Der italienische Entwickler Milestone hat mit RIDE 6 den neuesten Teil seiner beliebten Motorradrennspiel-Reihe vorgestellt. Das Spiel soll laut dem Studio die „Grenzen von Realismus, Freiheit und Adrenalin auf zwei Rädern“ neu definieren, wenn es am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Die Spitze der Motorradrennen ist zurück, RIDE 6

RIDE 6 wird als das „ambitionierteste und vollständigste Kapitel“ der Serie beschrieben und führt mit dem neuen Karrieremodus „RIDE Fest“ ein Festival-basiertes Rennsystem ein. Spieler schlüpfen in die Rolle eines echten Fahrers, der sich seinen Weg an die Spitze der Motorradwelt bahnt, inklusive Duellen mit zehn Legenden des Motorsports, darunter Casey Stoner, Troy Bayliss und Guy Martin. Mit über 340 Motorrädern von 21 Herstellern in sieben Kategorien (darunter Bagger und Maxi Enduro) sowie 45 Strecken, eine Mischung aus realen Rennkursen, Straßenrennen und fiktiven Layouts, bietet RIDE 6 eine beeindruckende Vielfalt. Erstmals wird es zudem Offroad-Rennen geben.

Dank der Unreal Engine 5 verspricht Milestone eine deutliche technische Weiterentwicklung mit noch realistischeren Bike-Sounds, feineren Details und spektakulärer Grafik. Ein neues Dual-Physics-System sorgt dafür, dass sowohl Einsteiger als auch Profis auf ihre Kosten kommen:

Der Pro-Modus bietet authentische Simulation auf höchstem Niveau.

bietet authentische Simulation auf höchstem Niveau. Der Arcade-Modus liefert einen zugänglicheren Einstieg.

Darüber hinaus wird es umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten geben, von Bikes und Helmen bis hin zu Rennanzügen. Der beliebte Riding School-Modus kehrt zurück, um Fahrkünste zu verbessern und Belohnungen zu verdienen, bevor man sich in den Online-Multiplayer mit Crossplay-Unterstützung wagt. Auch lokaler Splitscreen wird unterstützt, während ein Race Creator die Möglichkeit bietet, eigene Rennen zu gestalten, letzterer soll allerdings erst nach dem Release verfügbar sein.

Spieler, die nicht warten wollen, können bereits ab dem 9. Februar 2026 im Rahmen des Early Access durchstarten.