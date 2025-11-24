Phygital Sports League: Vereinssport und E-Sport

Die Phygital Sports League (PSL) startet am 30. November 2025 und bringt ein innovatives Sportformat nach Deutschland. Phygital Sports verbindet klassischen Vereinssport mit E-Sport und ermöglicht es Athleten und Gamern, in gemeinsamen Teams anzutreten. Physische Leistung und digitale Skills verschmelzen hier zu einem neuen, dynamischen Sporterlebnis.

Auftakt auf der ISPO München

Der offizielle Startschuss fällt auf der ISPO München, einer der wichtigsten Sportmessen weltweit. Dort werden die ersten deutschen Wettbewerbe in Basketball, Fußball und Dance ausgetragen, ergänzt durch jeweils passende digitale Spiele. Gespielt wird auf dem futuristischen ASB Glassfloor, der physische und digitale Spielflächen miteinander verknüpft.

Die Anmeldung ist bis zum 27. November 2025 für alle offen. Egal ob Amateur oder Profi: Jeder kann in gemischten Teams antreten. Ein besonderes Highlight ist das internationale Finale im Juni 2026, bei dem 500.000 Euro Preisgeld winken.

Warum Phygital Sports begeistert

Phygital Sports verbindet körperliche Bewegung mit digitaler Begeisterung. Besonders junge Menschen schätzen die Kombination aus sportlicher Aktivität und Gaming-Elementen. Durch Gamification, innovative Technologien und neue Spielformate entsteht ein Sporterlebnis, das sowohl Sportvereine als auch Gaming-Communities anspricht.

Stimmen aus der Branche

Lutz Meyer, CEO der PSL Deutschland, erklärt:

„Phygital Sports sind ein zentraler Bestandteil des globalen Sportmarktes. Deutschland spielt eine besondere Rolle, da hier die Nachfrage nach neuen, modernen Formaten hoch ist.“

Auch ISPO Exhibition Director Lena Haushofer bestätigt den Trend:

„Die Sportindustrie braucht Innovationen. Die Phygital Sports League zeigt, wie Sport, E-Sport und Entertainment ineinandergreifen können und wie die Zukunft des Sports aussieht.“

Internationale Dimension der Phygital Sports League

Die deutsche Liga ist Teil der weltweiten Phygital Sports League, organisiert von der World Phygital Community (WPC). In über 94 Ländern existieren bereits phygitale Sportarten und Wettbewerbe. Ein globales Highlight sind die Phygital Games of the Future, die vom 18. bis 23. Dezember 2025 in Abu Dhabi stattfinden. Hier treten rund 3.000 Athleten an, mit einem Gesamtpreisgeld von 5 Millionen US-Dollar.

Ein Wachstumsmarkt mit riesigem Potenzial

Der Markt für phygitale Sportformate wächst weltweit rasant. Innerhalb von zwei Jahren ist er von 800 Millionen auf 2,4 Milliarden US-Dollar angewachsen. Prognosen gehen von über 13 Milliarden US-Dollar bis 2034 aus. Technologische Entwicklungen wie VR, AR, Wearables, 5G und Motion-Tracking beschleunigen diesen Trend und machen phygitale Angebote massentauglich.

Neue Zielgruppen und neue Chancen durch Phygital Sports League

Die Phygital Sports League spricht Gamer, technikaffine Menschen und junge Generationen an, die sowohl sportlich aktiv sein wollen als auch digitale Erlebnisse schätzen. Dank niedriger Einstiegshürden und Gamification werden neue Gruppen für Sport begeistert. Gleichzeitig eröffnen sich für Vereine, Marken und Sponsoren attraktive Möglichkeiten, innovative Engagement-Modelle zu entwickeln und neue Erlebniswelten zu gestalten.

