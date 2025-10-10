10 Jahre G2 Esports: Eine Dekade, die den E-Sport geprägt hat

Mit dem heutigen Tag feiert G2 Esports sein zehnjähriges Bestehen. Unter dem Motto „10 Jahre G2 Esports“ blickt die Organisation auf eine Dekade voller sportlicher Erfolge, kreativer Projekte und einer Kultur, die weit über den reinen Wettkampf hinausgeht.

Vom League-of-Legends-Team zur globalen Marke

Gegründet am 15. Oktober 2015, entwickelte sich G2 Esports von einem europäischen League-of-Legends-Team zu einer weltweit bekannten Entertainment-Marke. Mit mehr als 250 Podiumsplätzen und über 100 Turniersiegen hat das Team Maßstäbe im internationalen E-Sport gesetzt. Heute zählt G2 über 30 Millionen Fans weltweit. Eine Community, die durch Humor, Offenheit und eine unverwechselbare Markenidentität zusammengehalten wird.

In den vergangenen Jahren entstanden zahlreiche historische Momente: Der Sieg beim Mid-Season Invitational 2019 bleibt bis heute der einzige eines westlichen Teams. Auch im Shooter-Bereich schrieb G2 Geschichte mit Erfolgen bei IEM Katowice, IEM Cologne und dem Rainbow Six Invitational.

Besonders hervorzuheben ist die Förderung von Frauen im E-Sport: Das Valorant-Team G2 Gozen gewann 2022 als erstes Frauenteam die VCT Game Changers Weltmeisterschaft und setzte 2024 seine Siegesserie in allen drei Game-Changers-Turnieren fort.

10 Jahre G2 Esports, zwischen Gaming, Mode und Musik

Neben sportlichen Erfolgen prägte G2 Esports in den vergangenen zehn Jahren auch die Schnittstelle von Gaming und Lifestyle. Partnerschaften mit Marken wie Mastercard, Logitech G, Red Bull, Ralph Lauren oder Jägermeister zeigen, wie sich E-Sport und Kultur vereinen lassen.

Anstatt klassischer Sponsorings entstanden kreative Projekte: eine limitierte G2 x Herman Miller Gamingstuhl-Edition, die Mastercard Gamer Academy, die inzwischen in ihr zweites Jahr geht, sowie stilprägende Kampagnen mit adidas, Oakley und Spotify.

Diese Form der Zusammenarbeit verdeutlicht, dass G2 Esports mehr ist als ein Team, es ist eine kreative Plattform, die neue Formen digitaler Unterhaltung gestaltet.

Jubiläumsfeier in Berlin: Der G2 Späti

Zum Jubiläum von 10 Jahren G2 Esports öffnet die Organisation in Berlin einen eigenen G2 Späti. Der Späti ist eine typische Berliner Spätverkaufsstelle, die für einen Monat zum Treffpunkt für Fans wird.

Im Pop-up können Besucher exklusive Merchandise-Artikel erwerben und das eigens gebraute Jubiläumsbier GOLD2 probieren. Der Späti, betrieben von G2-Teammanager Ron Stublla, ist vom 15. Oktober bis 14. November in der Turmstraße 47 in Berlin-Moabit geöffnet.

Dort können Fans legendäre G2-Momente noch einmal erleben und ein Stück E-Sport-Geschichte mit nach Hause nehmen.

10 Jahre G2 Esports, jetzt geht es erst richtig los

G2-CEO Alban Dechelotte beschreibt das Jubiläum als Moment der Dankbarkeit und als Startpunkt für neue Ambitionen:

„Vor zehn Jahren wollten wir zeigen, dass E-Sport mehr sein kann als Wettbewerb, dass er Kultur ist. Heute ist das Realität. Wir wollen weiterhin an der Schnittstelle zwischen Gaming, Sport und Entertainment wachsen und zeigen, wie stark diese Kultur geworden ist.“

Mit 10 Jahren G2 Esports endet nicht nur ein Kapitel, sondern beginnt ein neues. Die Organisation steht sinnbildlich für die Entwicklung des E-Sports von einer Nische zu einer globalen Kulturbewegung.

Was einst als mutige Idee begann, ist heute ein fester Bestandteil der digitalen Unterhaltungswelt und vielleicht erst der Anfang der nächsten Dekade G2-Geschichte.

