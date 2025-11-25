Far Cry bekommt eine eigene TV-Serie

Ubisoft und der US-Sender FX haben offiziell bestätigt, dass die erfolgreiche Open-World-Shooterreihe Far Cry eine TV-Serie erhält. Das Projekt wurde über die Social-Media-Kanäle der Franchise angekündigt und als Anthologie-Serie beschrieben, ganz im Stil der Spiele.

Hochkarätige Showrunner: Noah Hawley & Rob McElhenney

Wie Variety berichtet, stammt die Serie von Noah Hawley (Fargo, Legion, Alien: Earth) und Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest).

McElhenney soll zudem eine Rolle in der Serie übernehmen und bringt Erfahrung aus mehreren Ubisoft-Kooperationen mit, darunter Mythic Quest und Side Quest.

Anthologie wie die Spiele, jede Staffel ein neues Far Cry

Die Far-Cry-TV-Serie wird ein Staffel-für-Staffel-Neustart, wobei jede Season eine eigene Geschichte, einen neuen Schauplatz und neue Figuren einführt. Ob die Show direkte Handlungsstränge aus den Spielen aufgreifen wird, ist noch unklar, aber stilistisch scheint man sich eng an der DNA der Reihe zu orientieren. Die Serie wird in den USA bei Hulu, international bei Disney+ verfügbar sein. Ein Startdatum gibt es bisher nicht, aber die Ankündigung deutet darauf hin, dass die Produktion bereits Fahrt aufgenommen hat.

Gute Voraussetzungen für eine starke Videospieladaption

Mit den kreativen Köpfen hinter Erfolgsserien wie Fargo und It’s Always Sunny stehen die Chancen gut, dass Far Cry als packender Action-Thriller überzeugen könnte, eine Seltenheit im Bereich der Videospieladaptionen. Unterdessen ist unklar, wie es spielerisch mit Far Cry weitergeht. Gerüchte sprechen davon, dass Ubisoft für kommende Titel größere Veränderungen plant.

Die Serie könnte also der Startschuss für eine ganz neue Ära der Marke werden.