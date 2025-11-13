Der Super Mario Galaxy Film zeigt sich mit Easter-Eggs im Trailer

Nintendo hat den ersten vollständigen Trailer zu The Super Mario Galaxy Movie veröffentlicht und der neue Clip rückt niemand Geringeren als Rosalina in den Mittelpunkt. Nach dem riesigen Erfolg des ersten Super Mario-Films war es nur eine Frage der Zeit, bis das beliebte Franchise auf die große Leinwand zurückkehrt.

Super Mario Galaxy auf der großen Leinwand

Der Trailer beginnt humorvoll mit einem geschrumpften Bowser, der sich seiner künstlerischen Seite widmet. Und stolz seine Gemälde präsentiert, bevor er nach einem Wutanfall wieder in sein Mini-Schloss zurückkehrt. Anschließend nimmt das Video Fahrt auf und führt die Zuschauer in die galaktische Welt des Films. Die von den Videospielvorlagen inspiriert ist. Sternenkatapulte, Lumas und funkelnde Weltraumlandschaften sorgen für ein echtes Galaxy-Feeling. Am Ende des Trailers erscheint Rosalina, gesprochen von Brie Larson (Captain Marvel), in einem spektakulären Auftritt. Mit ihrer kosmischen Macht besiegt sie mühelos ihren Gegner und beweist, dass sie mehr als nur eine Nebenfigur ist. Obwohl sie im Trailer kein Wort sagt, ist ihre Präsenz imposant. Doch nicht nur Rosalina sorgt für Gesprächsstoff: Fans haben ein ungewöhnliches Detail entdeckt. Während Bowser Jr. kurz im Trailer auftaucht, erklingt im Hintergrund ein Sound, der verdächtig nach dem „Prowler“-Thema aus Spider-Man: Into the Spider-Verse klingt. In den sozialen Medien sorgt das für Spekulationen, einige halten es für ein Zufallssample, andere für eine bewusste Anspielung.

Egal ob Easter Egg oder Zufall, eines ist sicher: Der neue Super Mario Galaxy-Film verspricht wieder ein buntes, humorvolles und actionreiches Abenteuer im Nintendo-Universum.